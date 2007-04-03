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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2462246324642465>
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кому нужен эфир по такой цене?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:56

Lana Rhoades, актриса из фильмов для очень взрослых, продвигает TITS COIN

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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 18:33

  airmax78 написав:Кому нужен эфир по такой цене?

Лохам? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 18:52

  maxprofit написав:
  Vitl Вів 09 тра, 2017 20:46 написав:Да, это жесть.Только Мавроди творил подобное.Слюнки конечно потекли, да и х с ним.Но , думаю, через время будут пострадавшие.Пузырь однозначно.Биток уже выше 1700 :shock:

Ага, про пузир казали і при курсі 100, і при курсі 1000 три роки тому . Ну-ну ...

Ага, про пузир казали і при курсі 1000, і при курсі 10000 чотири роки тому . Ну-ну ...
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 19:14

3300 кефір. Полоска стрінгів впала і дупа гола. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 19:41

  airmax78 написав:Кому нужен эфир по такой цене?

когда то держал 320 штучек... миллион уплыл
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 19:47

С бинанс ру чата :
Да. Дошортился. Вторые сутки не ем не сплю сижу. В итоге весь грязный, голодный, вонючий, злой, с красными глазами на выкате, в каматозе от отсутствия сна 2 суток. И за всё это удовольствие я заплатил 24 000р. Очень приятно было. Мразь этот эфир. Пусть он без меня улетит одной свечой минутной на 100 баксов где он и волялся никому не нужный 2 года, там ему самое место !!!
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:25

Из-за роста Эфира сооснователь этой криптовалюты Виталик Бутерин стал долларовым миллиардером. На раскрытом им в 2018 году самом крупном адресе сегодня хранится 333 520 ETH
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:45

  greenozon написав:Из-за роста Эфира сооснователь этой криптовалюты Виталик Бутерин стал долларовым миллиардером. На раскрытом им в 2018 году самом крупном адресе сегодня хранится 333 520 ETH

Хай спочатку їх монетизує, міліардер надутий. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 22:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:когда то держал 320 штучек... миллион уплыл

Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту.
Имел смысл только HODL.
Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.
Витаха
 
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