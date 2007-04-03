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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2462246324642465
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 22:39

  Витаха написав:
  Zebra написав:когда то держал 320 штучек... миллион уплыл

Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту.
Имел смысл только HODL.
Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.

Значит, так себе он трэйдил. Я только один раз с начала года перезашёл в минус, это когда Маск растрезвонил, что Тесла вошла в деда и он улетел за 40к, а я ждал ещё раз 30к. И дождался бы, если бы не этот фокус-покус. Ну, потом отбил этого лося.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 22:44

  Mirax написав:Хай спочатку їх монетизує, міліардер надутий. :lol:

Бутеріум Вам скаже:
Ви думаєте, що долар уже почне рости ? Думаю, що ще рано заходити в актив з такою волатильністю, і який поволі знецінився в тисячі разів за 10 років відносно мого ETH. Для чого мені вчорашній день ? Все необхідне куплю за крипту, а старенький фіат на картці використовую як розмінну монету.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 05:12

  Витаха написав:Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту.
Имел смысл только HODL.
Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.

Глупість той HODL. Ще два роки тому ефір був менше 100 баксів після 1440. Весь сенс в тому, що ходлер ніколи не продасть ті ікси і не зафіксує прибуток. Релігія не дозволить.

  Цифра написав:Бутеріум Вам скаже:
Ви думаєте, що долар уже почне рости ? Думаю, що ще рано заходити в актив з такою волатильністю, і який поволі знецінився в тисячі разів за 10 років відносно мого ETH. Для чого мені вчорашній день ? Все необхідне куплю за крипту, а старенький фіат на картці використовую як розмінну монету.

То це фіат волатильний відносно крипти? У плоскоземельників також все плоске. :lol:
Не ми і не наші внуки будуть свідками відходу фіата.
Mirax
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