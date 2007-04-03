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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2462246324642465
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 22:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:когда то держал 320 штучек... миллион уплыл

Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту.
Имел смысл только HODL.
Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 22:39

  Витаха написав:
  Zebra написав:когда то держал 320 штучек... миллион уплыл

Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту.
Имел смысл только HODL.
Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.

Значит, так себе он трэйдил. Я только один раз с начала года перезашёл в минус, это когда Маск растрезвонил, что Тесла вошла в деда и он улетел за 40к, а я ждал ещё раз 30к. И дождался бы, если бы не этот фокус-покус. Ну, потом отбил этого лося.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 22:44

  Mirax написав:Хай спочатку їх монетизує, міліардер надутий. :lol:

Бутеріум Вам скаже:
Ви думаєте, що долар уже почне рости ? Думаю, що ще рано заходити в актив з такою волатильністю, і який поволі знецінився в тисячі разів за 10 років відносно мого ETH. Для чого мені вчорашній день ? Все необхідне куплю за крипту, а старенький фіат на картці використовую як розмінну монету.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 05:12

  Витаха написав:Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту.
Имел смысл только HODL.
Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.

Глупість той HODL. Ще два роки тому ефір був менше 100 баксів після 1440. Весь сенс в тому, що ходлер ніколи не продасть ті ікси і не зафіксує прибуток. Релігія не дозволить. А продасть коли припече. Як у війну міняли золоті прикраси на буханку хліба.

  Цифра написав:Бутеріум Вам скаже:
Ви думаєте, що долар уже почне рости ? Думаю, що ще рано заходити в актив з такою волатильністю, і який поволі знецінився в тисячі разів за 10 років відносно мого ETH. Для чого мені вчорашній день ? Все необхідне куплю за крипту, а старенький фіат на картці використовую як розмінну монету.

То це фіат волатильний відносно крипти? У плоскоземельників також все плоске. :lol:
Не ми і не наші внуки будуть свідками відходу фіата.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 08:37

  Mirax написав:
  Цифра написав:Бутеріум Вам скаже:
Ви думаєте, що долар уже почне рости ? Думаю, що ще рано заходити в актив з такою волатильністю, і який поволі знецінився в тисячі разів за 10 років відносно мого ETH. Для чого мені вчорашній день ? Все необхідне куплю за крипту, а старенький фіат на картці використовую як розмінну монету.

То це фіат волатильний відносно крипти? У плоскоземельників також все плоске. :lol:
Не ми і не наші внуки будуть свідками відходу фіата.

У побуті нам всім вистачає трьохвимірного простору + час, як незалежна величина. Також поки вистачає і фіату. Тим, хто гарно усвідомить, що ми живемо як мінімум у 4-вимірному просторі відкриються незвідані досі перспективи.
Для того, щоб досягти того, чого немає у інших треба або бути надзвичайно сильним і перемагати або вчитись мислити зовсім по-іншому, ніж загальноприйнято. Для початку можна би спробувати зрозуміти як мислили ті, хто багато чого досяг. І це стосується усіх сфер життя.
BTC планую частково продати вище 60. Більшість ведмедів по BTC очікувано злякались напливу бичків по альтах і трішки поповзли вверх. На яких рівнях зараз засіли жирні ведмеді поки не бачу. Вчора ввечері, схоже, окрема група ведмедів пішла в атаку, але бички загалом виглядають сильнішими. Думаю, що цих ведмедів потовчуть, а далі майже вакуум десь до рівня 60тис.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

може кому цікаво,
результат "пасивного доходу на майнінгу"
https://fi202x.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:08

  Витаха написав:
  Zebra написав:когда то держал 320 штучек... миллион уплыл

Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту.
Имел смысл только HODL.
Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.

поки що ходлінг виглядає кращим чим тейдінг
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:37

СОБАКИ оскаженіли


24h Change 27.17%
greenozon
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