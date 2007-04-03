Zebra написав:когда то держал 320 штучек... миллион уплыл
Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту. Имел смысл только HODL. Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.
Zebra написав:когда то держал 320 штучек... миллион уплыл
Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту. Имел смысл только HODL. Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.
Значит, так себе он трэйдил. Я только один раз с начала года перезашёл в минус, это когда Маск растрезвонил, что Тесла вошла в деда и он улетел за 40к, а я ждал ещё раз 30к. И дождался бы, если бы не этот фокус-покус. Ну, потом отбил этого лося.
Mirax написав:Хай спочатку їх монетизує, міліардер надутий.
Бутеріум Вам скаже: Ви думаєте, що долар уже почне рости ? Думаю, що ще рано заходити в актив з такою волатильністю, і який поволі знецінився в тисячі разів за 10 років відносно мого ETH. Для чого мені вчорашній день ? Все необхідне куплю за крипту, а старенький фіат на картці використовую як розмінну монету.
Витаха написав:Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту. Имел смысл только HODL. Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.
Глупість той HODL. Ще два роки тому ефір був менше 100 баксів після 1440. Весь сенс в тому, що ходлер ніколи не продасть ті ікси і не зафіксує прибуток. Релігія не дозволить. А продасть коли припече. Як у війну міняли золоті прикраси на буханку хліба.
Цифра написав:Бутеріум Вам скаже: Ви думаєте, що долар уже почне рости ? Думаю, що ще рано заходити в актив з такою волатильністю, і який поволі знецінився в тисячі разів за 10 років відносно мого ETH. Для чого мені вчорашній день ? Все необхідне куплю за крипту, а старенький фіат на картці використовую як розмінну монету.
То це фіат волатильний відносно крипти? У плоскоземельників також все плоске. Не ми і не наші внуки будуть свідками відходу фіата.
Цифра написав:Бутеріум Вам скаже: Ви думаєте, що долар уже почне рости ? Думаю, що ще рано заходити в актив з такою волатильністю, і який поволі знецінився в тисячі разів за 10 років відносно мого ETH. Для чого мені вчорашній день ? Все необхідне куплю за крипту, а старенький фіат на картці використовую як розмінну монету.
То це фіат волатильний відносно крипти? У плоскоземельників також все плоске. Не ми і не наші внуки будуть свідками відходу фіата.
У побуті нам всім вистачає трьохвимірного простору + час, як незалежна величина. Також поки вистачає і фіату. Тим, хто гарно усвідомить, що ми живемо як мінімум у 4-вимірному просторі відкриються незвідані досі перспективи. Для того, щоб досягти того, чого немає у інших треба або бути надзвичайно сильним і перемагати або вчитись мислити зовсім по-іншому, ніж загальноприйнято. Для початку можна би спробувати зрозуміти як мислили ті, хто багато чого досяг. І це стосується усіх сфер життя. BTC планую частково продати вище 60. Більшість ведмедів по BTC очікувано злякались напливу бичків по альтах і трішки поповзли вверх. На яких рівнях зараз засіли жирні ведмеді поки не бачу. Вчора ввечері, схоже, окрема група ведмедів пішла в атаку, але бички загалом виглядають сильнішими. Думаю, що цих ведмедів потовчуть, а далі майже вакуум десь до рівня 60тис.
Zebra написав:когда то держал 320 штучек... миллион уплыл
Этот буллран показал, что криптотрейдинг ни к чему не ведёт. Топтание на месте, минуса или от силы пару иксов к депозиту. Имел смысл только HODL. Недавно ведущий телеграмм канала доуджонскрипто написал, что всем своим трейдингом с начала 2021 не сделал даже и х2 своего депозита. А биток за это время сделал х3.