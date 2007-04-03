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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2463246424652466
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:12

Лайт і даш почали надувати. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:26

  Mirax написав:Ніхто з крупняка з наіксованими мільярдами вийти з цього казино не зможе, бо це моментально обвалить ринок

І в цьому також значна доля правди.
Тим часом Маск обійшов хриплого. Doge уже займає 4 позицію. До 8 травня залишилось 4 дні.
https://www.block-chain24.com/news/novo ... doge-v-snl
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:37

  Цифра написав:
  Mirax написав:Ніхто з крупняка з наіксованими мільярдами вийти з цього казино не зможе, бо це моментально обвалить ринок

І в цьому також значна доля правди.
Тим часом Маск обійшов хриплого. Doge уже займає 4 позицію. До 8 травня залишилось 4 дні.
https://www.block-chain24.com/news/novo ... doge-v-snl



лучше б Маск расчехлил бы спящего деда :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:43

Йопане казіно. Не додати, не відняти... :)
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ипануццо. В самом деле 100%ное безумие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:48

  airmax78 написав:Ипануццо. В самом деле 100%ное безумие.

Саме так. Латентна піраміда. Шахрайство світового рівня. Збирають лохів зі всіх точок світу. Жадібність і бздо - головні локомотиви. Але іпут по ітогу майже всіх.

Сам тримаю фішки трона. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:17

greenozon
чутка продался па 0.5 и ешо немного, ешо чуть чуть продамся подороже. небольшую сумму поставил на продаж па 1.8 пока для смеха. кстати, с эфиром почти такая шутка сработала, ещё неделю взад бы не поверил...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:20

  Козак-характерник написав:Лайт і даш почали надувати. :mrgreen:

именно, шо токо почалы - трымаю...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:24

  чик написав:
  Козак-характерник написав:Лайт і даш почали надувати. :mrgreen:

именно, шо токо почалы - трымаю...

А трон на місці, бо маніпулька бачить, що я його тримаю. Поки не викрутить мені яйки, то не виросте трон. :mrgreen: Але все одно триматиму. Після фючей в мене там не яйки вже, а міцні горішки, як криця. 8)
Козак-характерник
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