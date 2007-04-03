Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 12:12
Лайт і даш почали надувати.
Козак-характерник
2
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Додано: Вів 04 тра, 2021 14:26
Mirax написав:
Ніхто з крупняка з наіксованими мільярдами вийти з цього казино не зможе, бо це моментально обвалить ринок
І в цьому також значна доля правди.
Тим часом Маск обійшов хриплого. Doge уже займає 4 позицію. До 8 травня залишилось 4 дні.
https://www.block-chain24.com/news/novo ... doge-v-snl
Цифра
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Додано: Вів 04 тра, 2021 14:37
Цифра написав: Mirax написав:
Ніхто з крупняка з наіксованими мільярдами вийти з цього казино не зможе, бо це моментально обвалить ринок
І в цьому також значна доля правди.
Тим часом Маск обійшов хриплого. Doge уже займає 4 позицію. До 8 травня залишилось 4 дні.
https://www.block-chain24.com/news/novo ... doge-v-snl
лучше б Маск расчехлил бы спящего деда
Alex2007
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Додано: Вів 04 тра, 2021 14:43
Йопане казіно. Не додати, не відняти...
Козак-характерник
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Додано: Вів 04 тра, 2021 14:44
Ипануццо. В самом деле 100%ное безумие.
airmax78
Повідомлень: 38445
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Додано: Вів 04 тра, 2021 14:48
airmax78 написав:
Ипануццо. В самом деле 100%ное безумие.
Саме так. Латентна піраміда. Шахрайство світового рівня. Збирають лохів зі всіх точок світу. Жадібність і бздо - головні локомотиви. Але іпут по ітогу майже всіх.
Сам тримаю фішки трона.
Козак-характерник
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Повідомлень: 29147
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Додано: Вів 04 тра, 2021 15:17
greenozon чутка продался па 0.5 и ешо немного, ешо чуть чуть продамся подороже. небольшую сумму поставил на продаж па 1.8 пока для смеха. кстати, с эфиром почти такая шутка сработала, ещё неделю взад бы не поверил...
чик
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Додано: Вів 04 тра, 2021 15:20
Козак-характерник написав:
Лайт і даш почали надувати.
именно, шо токо почалы - трымаю...
чик
1
Повідомлень: 6297
З нами з: 03.01.09
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Подякували: 761 раз.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 15:24
чик написав: Козак-характерник написав:
Лайт і даш почали надувати.
именно, шо токо почалы - трымаю...
А трон на місці, бо маніпулька бачить, що я його тримаю. Поки не викрутить мені яйки, то не виросте трон.
Але все одно триматиму. Після фючей в мене там не яйки вже, а міцні горішки, як криця.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 29147
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2022 раз.
Подякували: 2147 раз.
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