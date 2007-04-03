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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2464246524662467
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:02

собаки в іступлєнії емоцій .... я в шоці


24h Change 52.01%

ATH!!!
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:28

Надрали дупу шортунам, тепер лонгустів іпут...Маніпулька регоче, глядячи на йопаних.... :mrgreen: Витворяє, що хоче.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И только доги на 25% вверх
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:55

  airmax78 написав:И только доги на 25% вверх

Йопане казіно. Загоняють у найлохівські фантики.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:24

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:И только доги на 25% вверх

Йопане казіно. Загоняють у найлохівські фантики.


КХ, коли скажені собаки обваляться (втечуть в собачу будку) :mrgreen:
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:26

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:И только доги на 25% вверх

Йопане казіно. Загоняють у найлохівські фантики.


КХ, коли скажені собаки обваляться (втечуть в собачу будку) :mrgreen:

Тільки маніпулю відомо. Думаю, що до останнього шортуна.
Козак-характерник
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