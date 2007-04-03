|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 16:02
собаки в іступлєнії емоцій .... я в шоці
24h Change 52.01%
ATH!!!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11253
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 17:28
Надрали дупу шортунам, тепер лонгустів іпут...Маніпулька регоче, глядячи на йопаних....
Витворяє, що хоче.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29150
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2022 раз.
- Подякували: 2147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 17:50
И только доги на 25% вверх
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38446
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 925 раз.
- Подякували: 4647 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 тра, 2021 17:55
airmax78 написав:
И только доги на 25% вверх
Йопане казіно. Загоняють у найлохівські фантики.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29150
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2022 раз.
- Подякували: 2147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:26
greenozon написав: Козак-характерник написав: airmax78 написав:
И только доги на 25% вверх
Йопане казіно. Загоняють у найлохівські фантики.
КХ, коли скажені собаки обваляться (втечуть в собачу будку)
Тільки маніпулю відомо. Думаю, що до останнього шортуна.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29150
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2022 раз.
- Подякували: 2147 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|76749
|198715064
|
|
|7459
|1788840
|
Вів 04 тра, 2021 15:38
ЛОБ
|
|38
|52560
|
|