собаки в іступлєнії емоцій .... я в шоці
24h Change 52.01%
ATH!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 17:28
Надрали дупу шортунам, тепер лонгустів...
Маніпулька регоче. Витворяє, що хоче.
Додано: Вів 04 тра, 2021 17:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
И только доги на 25% вверх
Додано: Вів 04 тра, 2021 19:51
BTC. Бички вирішили схрумати ведмедиків з меншими фінансовими втратами.
LONG.
Додано: Вів 04 тра, 2021 20:16
Маніпулька затискає ціну в певному діапазоні. Потім чекає ставки типа трейдерів, а насправді гравців у казіно. Потім, коли бачить стату, то рухає колесо в потрібному напрямку. При чому намагається .. всіх, в яку б позицію не став, так звані вертольоти. Тільки на споті можна пересидіти.
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:16
а как большинство трейдеров переобуваются в воздухе через день? если слушать все их советы точняк без трусов останешься
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:20
трейдер - работа такая, чтоб постоянно переобуваться, в отличие от холдера. Если трейдер вовремя не переобуется - то ничего не заработает - в лучшем случае, в худшем - рискует потерять, особенно если большая поза жмет
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