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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2465246624672468>
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:02

собаки в іступлєнії емоцій .... я в шоці


24h Change 52.01%

ATH!!!
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:28

Надрали дупу шортунам, тепер лонгустів...
Маніпулька регоче. Витворяє, що хоче.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И только доги на 25% вверх
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:55

загоняють у фантики.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:24

КХ, коли скажені собаки обваляться (втечуть в собачу будку) :mrgreen:
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:26

Тільки маніпулю відомо. Думаю, що до останнього шортуна.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:51

BTC. Бички вирішили схрумати ведмедиків з меншими фінансовими втратами.
LONG.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:16

Маніпулька затискає ціну в певному діапазоні. Потім чекає ставки типа трейдерів, а насправді гравців у казіно. Потім, коли бачить стату, то рухає колесо в потрібному напрямку. При чому намагається .. всіх, в яку б позицію не став, так звані вертольоти. Тільки на споті можна пересидіти.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:16

а как большинство трейдеров переобуваются в воздухе через день? если слушать все их советы точняк без трусов останешься :roll:
чик
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:20

  чик написав:а как большинство трейдеров переобуваются в воздухе через день? если слушать все их советы точняк без трусов останешься :roll:


трейдер - работа такая, чтоб постоянно переобуваться, в отличие от холдера. Если трейдер вовремя не переобуется - то ничего не заработает - в лучшем случае, в худшем - рискует потерять, особенно если большая поза жмет :D
Alex2007
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