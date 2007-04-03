Alex2007
не сочтите за хвастовство, хотя е така привычка. сегодня апять на сливе эфира подобрал и без всяких стратегий вже заработал чуток и это ж не первый день-месяц подряд
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:26
Alex2007
не сочтите за хвастовство, хотя е така привычка. сегодня апять на сливе эфира подобрал и без всяких стратегий вже заработал чуток и это ж не первый день-месяц подряд
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:49
Трон на месте не потому что ты его взял,а потому что он уже сделал свои 20X и откатился взад уже...Его цель,это максимум 0.2...если он родит их из себя.На кой было брать стреляную монету,очень тяжелую на подъем-ума не приложу.
Ну ничего,яйки крепкие,теперь будеш Казаче дупу закалять и тренировать выдержку. Пока откат,лучше б перезашел во что нибудь более реактивное,прогрессивное и не реализованное.
Link кстати тоже спустили сегодня с цепи...Ближайшие цели 50-55 баксов
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