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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2465246624672468
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:26

Alex2007
не сочтите за хвастовство, хотя е така привычка. сегодня апять на сливе эфира подобрал и без всяких стратегий вже заработал чуток и это ж не первый день-месяц подряд :o
чик
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:49

  Козак-характерник написав:А трон на місці, бо маніпулька бачить, що я його тримаю. Поки не викрутить мені яйки, то не виросте трон. :mrgreen: Але все одно триматиму. Після фючей в мене там не яйки вже, а міцні горішки, як криця. 8)


Трон на месте не потому что ты его взял,а потому что он уже сделал свои 20X и откатился взад уже...Его цель,это максимум 0.2...если он родит их из себя.На кой было брать стреляную монету,очень тяжелую на подъем-ума не приложу.
Ну ничего,яйки крепкие,теперь будеш Казаче дупу закалять :lol: и тренировать выдержку. Пока откат,лучше б перезашел во что нибудь более реактивное,прогрессивное и не реализованное.
Link кстати тоже спустили сегодня с цепи...Ближайшие цели 50-55 баксов
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кроме меня еще кто-то шортит?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:36

  чик написав:Alex2007
не сочтите за хвастовство, хотя е така привычка. сегодня апять на сливе эфира подобрал и без всяких стратегий вже заработал чуток и это ж не первый день-месяц подряд :o

Вы ничего не заработали пока не вывели разницу. Не считайте виртуальную прибыль, пока что это все циферки на экране мониторов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:39

Zebra
регулярно вывожу прибуток, не весь конечно.
чик
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