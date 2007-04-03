Alex2007
не сочтите за хвастовство, хотя е така привычка. сегодня апять на сливе эфира подобрал и без всяких стратегий вже заработал чуток и это ж не первый день-месяц подряд
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:26
Alex2007
не сочтите за хвастовство, хотя е така привычка. сегодня апять на сливе эфира подобрал и без всяких стратегий вже заработал чуток и это ж не первый день-месяц подряд
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:49
Трон на месте не потому что ты его взял,а потому что он уже сделал свои 20X и откатился взад уже...Его цель,это максимум 0.2...если он родит их из себя.На кой было брать стреляную монету,очень тяжелую на подъем-ума не приложу.
Ну ничего,яйки крепкие,теперь будеш Казаче дупу закалять и тренировать выдержку. Пока откат,лучше б перезашел во что нибудь более реактивное,прогрессивное и не реализованное.
Link кстати тоже спустили сегодня с цепи...Ближайшие цели 50-55 баксов
Додано: Вів 04 тра, 2021 22:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кроме меня еще кто-то шортит?
Додано: Вів 04 тра, 2021 22:36
Вы ничего не заработали пока не вывели разницу. Не считайте виртуальную прибыль, пока что это все циферки на экране мониторов.
Додано: Сер 05 тра, 2021 01:21
Zebra Ваши смелые прогнозы по Эфиру уже сбылись. Какие у Вас соображения по дальнейшему продвижению цены Эфира?
Додано: Сер 05 тра, 2021 06:55
Додано: Сер 05 тра, 2021 07:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Доги летят к 1 доллару. Народ закрыл глаза на всё. Доги теперь будут только дорожать.
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