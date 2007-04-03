Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:26
Alex2007
не сочтите за хвастовство, хотя е така привычка. сегодня апять на сливе эфира подобрал и без всяких стратегий вже заработал чуток и это ж не первый день-месяц подряд
чик
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Додано: Вів 04 тра, 2021 21:49
Козак-характерник написав:
А трон на місці, бо маніпулька бачить, що я його тримаю. Поки не викрутить мені яйки, то не виросте трон.
Але все одно триматиму. Після фючей в мене там не яйки вже, а міцні горішки, як криця.
Трон на месте не потому что ты его взял,а потому что он уже сделал свои 20X и откатился взад уже...Его цель,это максимум 0.2...если он родит их из себя.На кой было брать стреляную монету,очень тяжелую на подъем-ума не приложу.
Ну ничего,яйки крепкие,теперь будеш Казаче дупу закалять
и тренировать выдержку. Пока откат,лучше б перезашел во что нибудь более реактивное,прогрессивное и не реализованное.
Link кстати тоже спустили сегодня с цепи...Ближайшие цели 50-55 баксов
osafly
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:35
Кроме меня еще кто-то шортит?
Zebra
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:36
чик написав: Alex2007
не сочтите за хвастовство, хотя е така привычка. сегодня апять на сливе эфира подобрал и без всяких стратегий вже заработал чуток и это ж не первый день-месяц подряд
Вы ничего не заработали пока не вывели разницу. Не считайте виртуальную прибыль, пока что это все циферки на экране мониторов.
Zebra
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:39
Zebra регулярно вывожу прибуток, не весь конечно.
чик
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Додано: Сер 05 тра, 2021 01:21
Zebra Ваши смелые прогнозы по Эфиру уже сбылись. Какие у Вас соображения по дальнейшему продвижению цены Эфира?
Dr_English
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Додано: Сер 05 тра, 2021 06:55
Zebra написав:
Кроме меня еще кто-то шортит?
https://t.me/s/dowjones_crypto
но если сипуха вверх, по моим скромным наблюдениям, апять все переобуются.
чик
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:00
osafly ваш прогноз по эосу на сегодня, если моно. старый помню - спс.
чик
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:06
Доги летят к 1 доллару. Народ закрыл глаза на всё. Доги теперь будут только дорожать.
airmax78
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:22
airmax78 написав:
Доги летят к 1 доллару. Народ закрыл глаза на всё. Доги теперь будут только дорожать.
Доги технически лучше биткоина - нет причин его не потеснить.
Zebra
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