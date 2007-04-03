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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2466246724682469
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:23

Маніпуль-падла, не надуває трон. Всі топальти надув, а в тому, в чому я сиджу, не надуває. Падла смердюча, на нерви тисне... :evil:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:53

  чик написав:osafly
ваш прогноз по эосу на сегодня, если моно. старый помню - спс.


Ближайшие цели 8.8-9.6,вплоть до 10$. Глобально-баксов до 15-16 должны сходить летом,а при благоприятных раскладах,выйти за 20$ и обновить хай.В последних целях-сомневаюсь,но сотню монет нужно держать и на этот случай.Все думаю произойдет очень и очень стремительно,как например сегодняшний ночной рост.Набирать монету на этой просадке,нужно было однозначно.Что я собственно и делал к удерживаемой позиции.
Форум не дает картинку загрузить-залил на хост,едем идеально по каналу,время от времени выпадая из него при коррекциях-EOS,монета малехо припадошная :D Запас хода приличный,он практически и не рос еще,так-мизер. ONT- брат родной,или сестра...Но из этой же серии..Будет и по нему скоро движ..


http://piccy.info/view3/14316041/cda45c8378ada8ab3ca1672a3270d105/1200/http://i.piccy.info/a3c/2021-05-05-09-46/i9-14316041/800x500-r
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:56

  Козак-характерник написав:Маніпуль-падла, не надуває трон. Всі топальти надув, а в тому, в чому я сиджу, не надуває. Падла смердюча, на нерви тисне... :evil:

Форум читают. Или им все передают отсюда, как и с миллиона других форумов. Нейронная сеть анализирует кто в чем сидит, какие у народа чаяния и делает все наоборот на радость манипулю.
airmax78
 
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  #<1 ... 2466246724682469
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