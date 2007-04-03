чик написав:osafly ваш прогноз по эосу на сегодня, если моно. старый помню - спс.
Ближайшие цели 8.8-9.6,вплоть до 10$. Глобально-баксов до 15-16 должны сходить летом,а при благоприятных раскладах,выйти за 20$ и обновить хай.В последних целях-сомневаюсь,но сотню монет нужно держать и на этот случай.Все думаю произойдет очень и очень стремительно,как например сегодняшний ночной рост.Набирать монету на этой просадке,нужно было однозначно.Что я собственно и делал к удерживаемой позиции. Форум не дает картинку загрузить-залил на хост,едем идеально по каналу,время от времени выпадая из него при коррекциях-EOS,монета малехо припадошная Запас хода приличный,он практически и не рос еще,так-мизер. ONT- брат родной,или сестра...Но из этой же серии..Будет и по нему скоро движ..
Ви не думайте, що манєчка в мене.... Падлючий маніпуль аналізує кожний чих-пих... Тільки щоб гроші відібрати... І пости відслідковують, і ставки, і суми...за всім слідкують. Глобальний заколот товстосумів проти жебраків - відібрати останню копійочку і пустити в світ голими-босими...
Козак-характерник написав:Ви не думайте, що манєчка в мене.... Падлючий маніпуль аналізує кожний чих-пих... Тільки щоб гроші відібрати... І пости відслідковують, і ставки, і суми...за всім слідкують. Глобальний заколот товстосумів проти жебраків - відібрати останню копійочку і пустити в світ голими-босими...
Никогда не видел чтоб здесь кто нибудь делился,но в отличие...первым напишу список монет которые покупал на самой глубокой коррекции в апреле и вчера некоторые добирал еще к портфелю,либо перезаходил частично по новой и по которым стоят отложенные ордера,может для новичков и "Троновых страдальцев" инфа окажется полезной,я не жадный и не говнистый -Dodo,Kava,Pond,Eos,Lit,Near,Ada,Ont Монеты которые либо уже частично(полностью) покрыл или не добирал ввиду высоких на мой взгяд цен и недостаточной коррекции,ожидать ниже,либо нафиг с пляжа вообще,держать что есть,или не брать пока вовсе- Alice,TWT(набрано и закрыто) Ждут большей коррекции и она с большой вероятностью еще состоится по всем монетам- XRP,Reef,Yfii,Sfp,Ocean,Dot,Xtz Link в разгаре достижения поставленных целей,BSH-аналогично. Пользуйтесь и зарабатывайте!