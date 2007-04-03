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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2466246724682469
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:53

  чик написав:osafly
ваш прогноз по эосу на сегодня, если моно. старый помню - спс.


Ближайшие цели 8.8-9.6,вплоть до 10$. Глобально-баксов до 15-16 должны сходить летом,а при благоприятных раскладах,выйти за 20$ и обновить хай.В последних целях-сомневаюсь,но сотню монет нужно держать и на этот случай.Все думаю произойдет очень и очень стремительно,как например сегодняшний ночной рост.Набирать монету на этой просадке,нужно было однозначно.Что я собственно и делал к удерживаемой позиции.
Форум не дает картинку загрузить-залил на хост,едем идеально по каналу,время от времени выпадая из него при коррекциях-EOS,монета малехо припадошная :D Запас хода приличный,он практически и не рос еще,так-мизер. ONT- брат родной,или сестра...Но из этой же серии..Будет и по нему скоро движ..


http://piccy.info/view3/14316041/cda45c8378ada8ab3ca1672a3270d105/1200/http://i.piccy.info/a3c/2021-05-05-09-46/i9-14316041/800x500-r
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:56

  Козак-характерник написав:Маніпуль-падла, не надуває трон. Всі топальти надув, а в тому, в чому я сиджу, не надуває. Падла смердюча, на нерви тисне... :evil:

Форум читают. Или им все передают отсюда, как и с миллиона других форумов. Нейронная сеть анализирует кто в чем сидит, какие у народа чаяния и делает все наоборот на радость манипулю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:41

  airmax78 написав:Форум читают. Или им все передают отсюда, как и с миллиона других форумов. Нейронная сеть анализирует кто в чем сидит, какие у народа чаяния и делает все наоборот на радость манипулю.

Тільки з цього форуму і читають тільки Козака.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:49

Ви не думайте, що манєчка в мене.... :mrgreen: Падлючий маніпуль аналізує кожний чих-пих... :mrgreen: Тільки щоб гроші відібрати... :evil: І пости відслідковують, і ставки, і суми...за всім слідкують. Глобальний заколот товстосумів проти жебраків - відібрати останню копійочку і пустити в світ голими-босими... :evil:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:10

  Козак-характерник написав:Ви не думайте, що манєчка в мене.... :mrgreen: Падлючий маніпуль аналізує кожний чих-пих... :mrgreen: Тільки щоб гроші відібрати... :evil: І пости відслідковують, і ставки, і суми...за всім слідкують. Глобальний заколот товстосумів проти жебраків - відібрати останню копійочку і пустити в світ голими-босими... :evil:


КХ, от прям по ваших словах кіно зняли - https://eneyida.tv/5146-superintelekt.html

рекомендую! :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:16

  greenozon написав:
КХ, от прям по ваших словах кіно зняли - https://eneyida.tv/5146-superintelekt.html

рекомендую! :)

Дякую! :) Сподобався фільм?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Никогда не видел чтоб здесь кто нибудь делился,но в отличие...первым напишу список монет которые покупал на самой глубокой коррекции в апреле и вчера некоторые добирал еще к портфелю,либо перезаходил частично по новой и по которым стоят отложенные ордера,может для новичков и "Троновых страдальцев" инфа окажется полезной,я не жадный и не говнистый :lol: -Dodo,Kava,Pond,Eos,Lit,Near,Ada,Ont
Монеты которые либо уже частично(полностью) покрыл или не добирал ввиду высоких на мой взгяд цен и недостаточной коррекции,ожидать ниже,либо нафиг с пляжа вообще,держать что есть,или не брать пока вовсе- Alice,TWT(набрано и закрыто)
Ждут большей коррекции и она с большой вероятностью еще состоится по всем монетам- XRP,Reef,Yfii,Sfp,Ocean,Dot,Xtz
Link в разгаре достижения поставленных целей,BSH-аналогично.
Пользуйтесь и зарабатывайте!
osafly
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