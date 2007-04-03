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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2466246724682469
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:53

  чик написав:osafly
ваш прогноз по эосу на сегодня, если моно. старый помню - спс.


Ближайшие цели 8.8-9.6,вплоть до 10$. Глобально-баксов до 15-16 должны сходить летом,а при благоприятных раскладах,выйти за 20$ и обновить хай.В последних целях-сомневаюсь,но сотню монет нужно держать и на этот случай.Все думаю произойдет очень и очень стремительно,как например сегодняшний ночной рост.Набирать монету на этой просадке,нужно было однозначно.Что я собственно и делал к удерживаемой позиции.
Форум не дает картинку загрузить-залил на хост,едем идеально по каналу,время от времени выпадая из него при коррекциях-EOS,монета малехо припадошная :D Запас хода приличный,он практически и не рос еще,так-мизер. ONT- брат родной,или сестра...Но из этой же серии..Будет и по нему скоро движ..


http://piccy.info/view3/14316041/cda45c8378ada8ab3ca1672a3270d105/1200/http://i.piccy.info/a3c/2021-05-05-09-46/i9-14316041/800x500-r
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:56

  Козак-характерник написав:Маніпуль-падла, не надуває трон. Всі топальти надув, а в тому, в чому я сиджу, не надуває. Падла смердюча, на нерви тисне... :evil:

Форум читают. Или им все передают отсюда, как и с миллиона других форумов. Нейронная сеть анализирует кто в чем сидит, какие у народа чаяния и делает все наоборот на радость манипулю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:41

  airmax78 написав:Форум читают. Или им все передают отсюда, как и с миллиона других форумов. Нейронная сеть анализирует кто в чем сидит, какие у народа чаяния и делает все наоборот на радость манипулю.

Тільки з цього форуму і читають тільки Козака.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:49

Ви не думайте, що манєчка в мене.... :mrgreen: Падлючий маніпуль аналізує кожний чих-пих... :mrgreen: Тільки щоб гроші відібрати... :evil: І пости відслідковують, і ставки, і суми...за всім слідкують. Глобальний заколот товстосумів проти жебраків - відібрати останню копійочку і пустити в світ голими-босими... :evil:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:10

  Козак-характерник написав:Ви не думайте, що манєчка в мене.... :mrgreen: Падлючий маніпуль аналізує кожний чих-пих... :mrgreen: Тільки щоб гроші відібрати... :evil: І пости відслідковують, і ставки, і суми...за всім слідкують. Глобальний заколот товстосумів проти жебраків - відібрати останню копійочку і пустити в світ голими-босими... :evil:


КХ, от прям по ваших словах кіно зняли - https://eneyida.tv/5146-superintelekt.html

рекомендую! :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:16

  greenozon написав:
КХ, от прям по ваших словах кіно зняли - https://eneyida.tv/5146-superintelekt.html

рекомендую! :)

Дякую! :) Сподобався фільм?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Никогда не видел чтоб здесь кто нибудь делился,но в отличие...первым напишу список монет которые покупал на самой глубокой коррекции в апреле и вчера некоторые добирал еще к портфелю,либо перезаходил частично по новой и по которым стоят отложенные ордера,может для новичков и "Троновых страдальцев" инфа окажется полезной,я не жадный и не говнистый :lol: -Dodo,Kava,Pond,Eos,Lit,Near,Ada,Ont
Монеты которые либо уже частично(полностью) покрыл или не добирал ввиду высоких на мой взгяд цен и недостаточной коррекции,ожидать ниже,либо нафиг с пляжа вообще,держать что есть,или не брать пока вовсе- Alice,TWT(набрано и закрыто)
Ждут большей коррекции и она с большой вероятностью еще состоится по всем монетам- XRP,Reef,Yfii,Sfp,Ocean,Dot,Xtz
Link в разгаре достижения поставленных целей,BSH-аналогично.
Пользуйтесь и зарабатывайте!
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:34

З бінанс чата. 100% мої думки людина озвучила. Це вже не співпадіння, а всі зрячі помічають шахрайство.

Как бы я не ставил ордер на фьючерс, он всегда летит в противоположную сторону, потом долго там трется и в итоге ликвидит, практически в 100% случаях, это уже не похоже на совпадения, я пробовал даже рандомно ставить вообще без анализа и тренд отскакивает в другую сторону. Бинанс - казино 😐

Сейчас ликвиданию стоит на невозможные для Theta 9.97, но я не удивлюсь чио именно сегодня он так просядет впервые за долгое время
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:53

З бінанс чата. 100% мої думки людина озвучила. Це вже не співпадіння, а всі зрячі помічають шахрайство.

Как бы я не ставил ордер на фьючерс, он всегда летит в противоположную сторону, потом долго там трется и в итоге ликвидит, практически в 100% случаях, это уже не похоже на совпадения, я пробовал даже рандомно ставить вообще без анализа и тренд отскакивает в другую сторону. Бинанс - казино 😐

Сейчас ликвиданию стоит на невозможные для Theta 9.97, но я не удивлюсь чио именно сегодня он так просядет впервые за долгое время[/quote] :mrgreen:
yess
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:10

  Козак-характерник написав:З бінанс чата. 100% мої думки людина озвучила. Це вже не співпадіння, а всі зрячі помічають шахрайство.

В принципі airmax78 написав вірно. Думаю, що загалом багато відслідковують,
тільки не один маніпуль, а ціла зграя і борються вони також і між собою, а про існування Козака-характерника жоден маніпуль навіть не здогадується. Вважайте за честь, якщо Ваші ходи хтось десь разом з загальною масою відслідковує.
На ф'ючерсах це вигідніше робити, бо вони мають кінцеву дату експірації. Особливо безпоставочний ф'ючерс (таких переважна більшість).
Хтось зустрічав десь якусь біржу по крипті, валютах, акціях, товарах де ближній на дальній ф'ючерс можна замінити напряму, не продаючи і не купуючи при цьому базовий актив ?
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