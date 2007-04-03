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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2467246824692470
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:56

  чик написав:а как большинство трейдеров переобуваются в воздухе через день? если слушать все их советы точняк без трусов останешься :roll:

а що є "макрофундамент"? гагага

і не трейдинг це, а казино
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:20

  flyman написав:і не трейдинг це, а казино

**** казіно... :mrgreen:

П.С. Дєда почали через трубочку надувати.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:37

  flyman написав:а що є "макрофундамент"? гагага

в курсе, немного так - немного эдак...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:43

Кєшу почали надувати. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:52

  Козак-характерник написав:
  flyman написав:і не трейдинг це, а казино

**** казіно... :mrgreen:

П.С. Дєда почали через трубочку надувати.


Да типа и сопротивление ближайшее прошли...Может конечно ложно,нужно наблюдать,будем закрепляться чи не..Следующее-59К+- незначительно.Может получиться так,что ждунов-шортил,снова посадят на кол,или на большую "дилду" :lol: а рост как потом окажется, уже идет в моменте.
osafly
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