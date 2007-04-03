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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 тра, 2021 16:56
чик написав:
а как большинство трейдеров переобуваются в воздухе через день? если слушать все их советы точняк без трусов останешься
а що є "макрофундамент"? гагага
і не трейдинг це, а казино
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flyman
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Додано: Сер 05 тра, 2021 17:20
flyman написав:
і не трейдинг це, а казино
**** казіно...
П.С. Дєда почали через трубочку надувати.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 05 тра, 2021 17:37
flyman написав:
а що є "макрофундамент"? гагага
в курсе, немного так - немного эдак...
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чик
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Додано: Сер 05 тра, 2021 17:43
Кєшу почали надувати.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 17:52
Козак-характерник написав: flyman написав:
і не трейдинг це, а казино
**** казіно...
П.С. Дєда почали через трубочку надувати.
Да типа и сопротивление ближайшее прошли...Может конечно ложно,нужно наблюдать,будем закрепляться чи не..Следующее-59К+- незначительно.Может получиться так,что ждунов-шортил,снова посадят на кол,или на большую "дилду"
а рост как потом окажется, уже идет в моменте.
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osafly
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Додано: Сер 05 тра, 2021 18:06
osafly написав:
Может получиться так,что ждунов-шортил,снова посадят на кол,или на большую "дилду"
а рост как потом окажется, уже идет в моменте.
Думаю вертольотами ту ділду всім засунуть...
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Козак-характерник
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Додано: Сер 05 тра, 2021 18:18
Ну вот,EOS меньше чем за сутки пришел на 8+...Считанинные центы до написанных в обед мною целей.2 бакса за 16 часов..Рокэта! И Линк что интересно,ходит в этот раз в противоход деду...Только тот начинает расти-он падает,только тот разворачивается-Линк в рост,вчера вообще на коррекции жару дал...Чудеса просто.
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osafly
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Додано: Сер 05 тра, 2021 19:18
порой теряешься, - это ветка про крипту или гей-бар?
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razor
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Додано: Сер 05 тра, 2021 19:33
razor написав:
порой теряешься, - это ветка про крипту или гей-бар?
Куме, заходь, не соромся!
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