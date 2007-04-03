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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2468246924702471
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 21:11

  Козак-характерник написав:З бінанс чата. 100% мої думки людина озвучила. Це вже не співпадіння, а всі зрячі помічають шахрайство.

Как бы я не ставил ордер на фьючерс, он всегда летит в противоположную сторону, потом долго там трется и в итоге ликвидит, практически в 100% случаях, это уже не похоже на совпадения, я пробовал даже рандомно ставить вообще без анализа и тренд отскакивает в другую сторону. Бинанс - казино 😐

Сейчас ликвиданию стоит на невозможные для Theta 9.97, но я не удивлюсь чио именно сегодня он так просядет впервые за долгое время

Так це ж Клондайк такий дар мати! Хай на Банані робить ставку, а на Бітфінексі, чи ще де, протилежну в кілька разів більшу. Наздоров'я! :P
Mirax
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