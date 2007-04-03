Мульти-Миллиардер и владелец баскетбольного клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан уверен, что в будущем Dogecoin сможет достигнуть цены в $10, а также закрепится на этом уровне и стать чем-то вроде стейблкоина.
DmitryK написав:Зебра я понимаю что неприятно сидеть в шорте по битку, но 15к это вы загнули...
Ниже 20К деду быть....и уже в этом году.Первая половина 22г,скорее даже ниже 15К. Я шорт не держу и по ближайшим целям,скорее аппонент Зебры вот уже на протяжении последних полугода,потому как предполагаю дальнейший рост еще в ближайшие полтора-два месяца.Но 15К мы увидим,даже не сомневаюсь в этом.Думаю дадут еще дешевле.Кого устраивает и эта цена-15К,ставьте ордер и идите спать,Вам нальют,не переживайте.
airmax78 написав:Дай Бог, чтобы во время следующей криптозимы он к 30к упал на пару минут.
Снова заезженная пластинка включилась...Да будет все,главное чтоб денег на выкуп хватило.Наберете сколько пожелаете.