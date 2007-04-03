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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2475247624772478>
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 12:17

Куна куняє...мабуть ще якийсь двіж буде... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 13:14

Вирішив підтримати Зьобру. Зайшов на шорт старпьора 1% від депо з плечом 20. На 58700. Планую закрити на 58500.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 13:19

  Козак-характерник написав:Вирішив підтримати Зьобру. Зайшов на шорт старпьора 1% від депо з плечом 20. На 58700. Планую закрити на 58500.

Закрив шорт на морозиво... :) Спостерігаю далі... 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 14:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пользователь потерял $600 000 в биткойнах из-за оплошности Apple

https://4pda.ru/2021/04/04/383754/polzo ... ce=ngagr-1
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 15:33

  Yuri_61 написав:Пользователь потерял $600 000 в биткойнах из-за оплошности Apple

https://4pda.ru/2021/04/04/383754/polzo ... ce=ngagr-1

Кучеряві хлопці... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 17:54

собачки... ))

Мульти-Миллиардер и владелец баскетбольного клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан уверен, что в будущем Dogecoin сможет достигнуть цены в $10, а также закрепится на этом уровне и стать чем-то вроде стейблкоина.
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 17:58

  DmitryK написав:Зебра я понимаю что неприятно сидеть в шорте по битку, но 15к это вы загнули...


Ниже 20К деду быть....и уже в этом году.Первая половина 22г,скорее даже ниже 15К. Я шорт не держу и по ближайшим целям,скорее аппонент Зебры вот уже на протяжении последних полугода,потому как предполагаю дальнейший рост еще в ближайшие полтора-два месяца.Но 15К мы увидим,даже не сомневаюсь в этом.Думаю дадут еще дешевле.Кого устраивает и эта цена-15К,ставьте ордер и идите спать,Вам нальют,не переживайте.

  airmax78 написав:Дай Бог, чтобы во время следующей криптозимы он к 30к упал на пару минут.


Снова заезженная пластинка включилась...Да будет все,главное чтоб денег на выкуп хватило.Наберете сколько пожелаете.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шорт только для знатоков. Пока биток не преодолел 60к, можно быть спокойным за нисходящий тренд.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:28

Знов дріжжі в кефір кинули... :|
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:33

  Zebra написав:Шорт только для знатоков.


Да и лонг судя по всему тоже...С той же вероятностью.Ни больше-ни меньше
osafly
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