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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 тра, 2021 18:52
Альтсезон триває...Кефір вказує. Потім підтягнуться інші альти, оновлювати хаї. Шорт Зьобри можна сказати, вже маніпулька поклав собі у кишеню. Пробє скоро 60 старпьор.
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Додано: Суб 08 тра, 2021 19:05
Эй, доги, ты чего??
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razor
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Додано: Суб 08 тра, 2021 20:37
Zebra написав:
Шорт только для знатоков. Пока биток не преодолел 60к, можно быть спокойным за нисходящий тренд.
видимо сегодня знатоков побреют, со стопами на 61, в очередной раз...
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DmitryK
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Додано: Суб 08 тра, 2021 22:03
В полночь по UTC наверно начнётся коррекция, по эфиру так точно. Сейчас погонят к 4000.
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Витаха
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