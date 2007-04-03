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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2475247624772478
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:52

Альтсезон триває...Кефір вказує. Потім підтягнуться інші альти, оновлювати хаї. Шорт Зьобри можна сказати, вже маніпулька поклав собі у кишеню. Пробє скоро 60 старпьор.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:05

Эй, доги, ты чего??
razor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:24

  Козак-характерник написав:Знов дріжжі в кефір кинули... :|


Ранний инвестор Coinbase Гэрри Тан уверен, что цена Ethereum движется к отметке в $10 тыс.
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:37

  Zebra написав:Шорт только для знатоков. Пока биток не преодолел 60к, можно быть спокойным за нисходящий тренд.

видимо сегодня знатоков побреют, со стопами на 61, в очередной раз...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 22:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В полночь по UTC наверно начнётся коррекция, по эфиру так точно. Сейчас погонят к 4000.
Витаха
 
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  #<1 ... 2475247624772478
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