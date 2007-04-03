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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 тра, 2021 07:36
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yess
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Додано: Нед 09 тра, 2021 08:24
Когда там уже XRP, EOS и DASH проснутся, полезут в гору и пробьют хаи. Не эфиром же едины.. Нервы конечно железные после 3 лет выдержки, но всё же хочется потихоньку уже сматывать удочки
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Patr1ot
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Додано: Нед 09 тра, 2021 09:13
Рано ще змотувати вудки, домінація ледь нижче 50 опустилася. При теперішньому різномаїтті альтів має сходити в район 30.
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Mirax
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Додано: Нед 09 тра, 2021 09:15
Приходит понимание, что цена биткоину - как самому отсталому шиткоину. Только лохи будут платить за шильдик. В конечном счете Эфир потеснит его с первого места, и закрепится там с огромным отрывом.
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Zebra
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Додано: Нед 09 тра, 2021 09:56
Zebra написав:
В конечном счете Эфир потеснит его с первого места, и закрепится там с огромным отрывом.
поэтому вы его постоянно шортите
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чик
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Додано: Нед 09 тра, 2021 10:21
Витаха написав:
На трейдингвью в уголке диапазон цены эфира за 52 недели.
Это жесть.
Це шахрайство. Як і всі фантики. Шахрайство світового масштабу.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Нед 09 тра, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 09 тра, 2021 10:22
чик написав: Zebra написав:
В конечном счете Эфир потеснит его с первого места, и закрепится там с огромным отрывом.
поэтому вы его постоянно шортите
Во-во, Зебра, вы так быстро переобуваетесь - мы не успеваем за вами... ))
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sleazy
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Додано: Нед 09 тра, 2021 10:27
Эфир шортил уже давным давно. Шорчу биткоин.
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Zebra
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Додано: Нед 09 тра, 2021 10:43
Zebra написав:
Шорчу биткоин.
эта гуд)
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чик
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