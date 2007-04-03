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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2476247724782479
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 07:36

Saturday Night Live (SNL) с Илоном Маском 8 мая # DOGECOIN#

yess
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:24

Когда там уже XRP, EOS и DASH проснутся, полезут в гору и пробьют хаи. Не эфиром же едины.. Нервы конечно железные после 3 лет выдержки, но всё же хочется потихоньку уже сматывать удочки
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 09:13

Рано ще змотувати вудки, домінація ледь нижче 50 опустилася. При теперішньому різномаїтті альтів має сходити в район 30.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 09:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Приходит понимание, что цена биткоину - как самому отсталому шиткоину. Только лохи будут платить за шильдик. В конечном счете Эфир потеснит его с первого места, и закрепится там с огромным отрывом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 09:56

  Zebra написав:В конечном счете Эфир потеснит его с первого места, и закрепится там с огромным отрывом.

поэтому вы его постоянно шортите :?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:21

  Витаха написав:На трейдингвью в уголке диапазон цены эфира за 52 недели.
Это жесть.
Зображення

Це шахрайство. Як і всі фантики. Шахрайство світового масштабу.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 09 тра, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:22

  чик написав:
  Zebra написав:В конечном счете Эфир потеснит его с первого места, и закрепится там с огромным отрывом.

поэтому вы его постоянно шортите :?

Во-во, Зебра, вы так быстро переобуваетесь - мы не успеваем за вами... ))
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир шортил уже давным давно. Шорчу биткоин.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:43

  Zebra написав:Шорчу биткоин.

эта гуд)
чик
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  #<1 ... 2476247724782479
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