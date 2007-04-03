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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:11
airmax78 написав: Mirax написав:
Посадили діда з бабою в собачу упряжку і відправили в Тундру. Тепер вони все тягнуть. Ілон розказав, що продав пів ярда псів, все і полилося слідом.
Кросавчег. Выипал хомяков в прямом эфире. В неприродній спосіб.
Ілон Маск заявив про наявність у нього синдрому Аспергера
Голова компаній SpaceX і Tesla, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що у нього синдром Аспергера. Це психічний розлад, який характеризується вираженими труднощами в соціальному спілкуванні та сприйнятті навколишнього світу. Про це він розповів у вітальному слові в гумористичній програмі Saturday Night Live (SNL) на телеканалі NBC, в якій Маск став новим ведучим.
«Для мене честь стати ведучим Saturday Night Live. Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL із [синдромом] Аспергера. Принаймні першим, хто в цьому зізнався», – сказав Маск, пише «Бабель».
Також у вступному слові мільярдер пожартував, що часто пише у своєму Twitter неоднозначні пости. «Я перевинайшов електроавтомобілі та відправляю людей на Марс на космічному кораблі. Ви справді думали, що я при цьому буду звичайним спокійним хлопцем?» – сказав Маск.
Засновник SpaceX також пригадав епізод, коли курив марихуану в подкасті коміка Джо Рогана. Але це, наголосив він, сталося лише одного разу, хоча йому тепер це постійно пригадують – «ніби я тільки те й роблю, що ходжу з подкасту на подкаст і там курю».
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Додано: Нед 09 тра, 2021 19:37
Собак почали надувати через трубочку....
Ніяк не заспокоїться маніпулька.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 19:56
jump написав:
Голова компаній SpaceX і Tesla, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що у нього синдром Аспергера. Це психічний розлад, який характеризується вираженими труднощами в соціальному спілкуванні та сприйнятті навколишнього світу.
Я лично,в этом никогда и не сомневался,в отличии от...Шизофрейника всегда видно за версту не вооруженным взглядом,о чем все время здесь и писал.
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osafly
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:21
По EOSу киты сношают мосх..Выдали в последний час 4ч графика фитиль вверх,но "со сбросом" медвежьим баром и тут же откатились снова... В предах нисходящего канала по которому идем сейчас,но Выше основного.Такое впечатление,что слили выше 10 то,что купили на 9.2-9.3.На часовиках все гуд.По идее-должны продолжать падать,но это же крипта...Нужно продлжать наблюдать,все толчется на границах.Мне откупать не принципиально,продолжаю ждать и верю в коррекцию ниже 9.Зарабатывают терпеливые-помните об этом,в крайнем случае-не заработать-это не потерять.
ONT уже пошел вверх без всяких "предрассудков"
Востаннє редагувалось osafly
в Нед 09 тра, 2021 20:29, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:21
osafly написав:
Я лично,в этом никогда и не сомневался,в отличии от...Шизофрейника всегда видно за версту не вооруженным взглядом,о чем все время здесь и писал.
Всі генії трохи шизофренічні, інакше вони б не були геніями.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:23
Mirax написав: osafly написав:
Я лично,в этом никогда и не сомневался,в отличии от...Шизофрейника всегда видно за версту не вооруженным взглядом,о чем все время здесь и писал.
Всі генії трохи шизофренічні, інакше вони б не були геніями.
Гении-это гении,а шизики-это шизики,не путайте "Божье с праведным". Это разные вещи.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:37
osafly написав:
По EOSу киты сношают мосх..Выдали в последний час 4ч графика фитиль вверх,но "со сбросом" медвежьим баром и тут же откатились снова...
Так шо слиться на 9.9 и таки ждать, 7.96?
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