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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2480248124822483
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что интересно,Вася на днях разродился видео про ЕОС,где ванговал возможнй рост до 95$ сравнивая и налаживая параллели с эфириум классик,с чем я,совершенно не могу согласиться,ибо проведя простейшие пареллели по капитализации данных монет,эфириум классик даже на максимуме в 180 баксов,был в районе грубо 20млрд...А у ЕОС сейчас,при 10$-капа почти 10...То есть,по Васиным подсчетам,ЕОС должен набрать почти 95млрд,что соответствует 4 строчке в маркете,после БНБ,из чего можно сделать вывод-Вася банальный пиз...бол и просто клоун.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:45

  Amethyst написав:
  osafly написав:По EOSу киты сношают мосх..Выдали в последний час 4ч графика фитиль вверх,но "со сбросом" медвежьим баром и тут же откатились снова...

Так шо слиться на 9.9 и таки ждать, 7.96?


Да я Вас вообще не пойму,Вы чи продать,чи купить хотите..Определитесь уже наконец :mrgreen: Если не слили по 12-13$-сидите уже...и ждите.
osafly
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Повідомлень: 1016
З нами з: 29.05.14
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