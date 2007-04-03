Додано: Нед 09 тра, 2021 21:22

Mirax написав: Для початку треба визначитися, Ви холдер чи трейдер. Свінг-трейдер чи скальпер. В крипто океані різні риби водяться. Для початку треба визначитися, Ви холдер чи трейдер. Свінг-трейдер чи скальпер. В крипто океані різні риби водяться.

Все точно...Я вон больше года в лонге сижу по нему...Быстро-только кошки родятся.Все думают что я ярый приверженец ЕОСа...Так нет,разочарую Вас..Я в него зашел давно, как во многие монеты которые были в портфеле,но уже давно их нет...Никто ж не знал,что это вот чудо,будет 3 трижды рогами стучать о сопротивление 3.9 и пробьет его лишь с четвертого раза..Почти через год..И каждый раз,ты будешь на откатах увеличивать портфель в надежде что вот-вот это состоится...А потом прийдет время,когда уже ты станешь на принцип и будешь держать все вот это,до победного конца,потому что все вот это...отстает от всего рынка,как СССР от Америки в 80-х... Было бы счастье,да несчастье помоглоНи шагу назад...И размениваться на мелочи-уже поздно и опасно.Холд-всегда будет в плюсе,кто бы чего Вам ни говорил...Главное-откровенной фигни не напороть и не залетать на хаях.