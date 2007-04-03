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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2480248124822483
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что интересно,Вася на днях разродился видео про ЕОС,где ванговал возможнй рост до 95$ сравнивая и налаживая параллели с эфириум классик,с чем я,совершенно не могу согласиться,ибо проведя простейшие пареллели по капитализации данных монет,эфириум классик даже на максимуме в 180 баксов,был в районе грубо 20млрд...А у ЕОС сейчас,при 10$-капа почти 10...То есть,по Васиным подсчетам,ЕОС должен набрать почти 95млрд,что соответствует 4 строчке в маркете,после БНБ,из чего можно сделать вывод-Вася банальный пиз...бол и просто клоун.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:45

  Amethyst написав:
  osafly написав:По EOSу киты сношают мосх..Выдали в последний час 4ч графика фитиль вверх,но "со сбросом" медвежьим баром и тут же откатились снова...

Так шо слиться на 9.9 и таки ждать, 7.96?


Да я Вас вообще не пойму,Вы чи продать,чи купить хотите..Определитесь уже наконец :mrgreen: Если не слили по 12-13$-сидите уже...и ждите.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:01

  osafly написав:
  Amethyst написав:
  osafly написав:По EOSу киты сношают мосх..Выдали в последний час 4ч графика фитиль вверх,но "со сбросом" медвежьим баром и тут же откатились снова...

Так шо слиться на 9.9 и таки ждать, 7.96?


Да я Вас вообще не пойму,Вы чи продать,чи купить хотите..Определитесь уже наконец :mrgreen: Если не слили по 12-13$-сидите уже...и ждите.

Нее, я ж любитель 2..3% в день :mrgreen:
вот по 9.33 зашел седня, по 10.30 даж не думал выходить
Теперь вот думаю выйте по 9.90 и перезайте по 7.96 :mrgreen:
Или уже не рыпаться?
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 09 тра, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:01

  Amethyst написав:Так шо слиться на 9.9 и таки ждать, 7.96?

Для початку треба визначитися, Ви холдер чи трейдер. Свінг-трейдер чи скальпер. В крипто океані різні риби водяться. У кожної свої манери і повадки. Бездумне копіювання інших часто приводить до втрат.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:22

  Mirax написав:Для початку треба визначитися, Ви холдер чи трейдер. Свінг-трейдер чи скальпер. В крипто океані різні риби водяться.


Все точно...Я вон больше года в лонге сижу по нему...Быстро-только кошки родятся.Все думают что я ярый приверженец ЕОСа...Так нет,разочарую Вас..Я в него зашел давно, как во многие монеты которые были в портфеле,но уже давно их нет...Никто ж не знал,что это вот чудо,будет 3 трижды рогами стучать о сопротивление 3.9 и пробьет его лишь с четвертого раза..Почти через год..И каждый раз,ты будешь на откатах увеличивать портфель в надежде что вот-вот это состоится...А потом прийдет время,когда уже ты станешь на принцип и будешь держать все вот это,до победного конца,потому что все вот это...отстает от всего рынка,как СССР от Америки в 80-х... Было бы счастье,да несчастье помогло :mrgreen: Ни шагу назад...И размениваться на мелочи-уже поздно и опасно.Холд-всегда будет в плюсе,кто бы чего Вам ни говорил...Главное-откровенной фигни не напороть и не залетать на хаях.
Востаннє редагувалось osafly в Нед 09 тра, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:22

  osafly написав:из чего можно сделать вывод-Вася банальный пиз...бол и просто клоун.

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Да я Вас вообще не пойму

https://ibb.co/4dbHP8K
https://ibb.co/41Zjh00

....работаем с половины :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:50

  osafly написав:Я лично,в этом никогда и не сомневался,в отличии от...Шизофрейника всегда видно за версту не вооруженным взглядом,о чем все время здесь и писал.

Шизофреніків не завжди видно, а багато розладів і психіатр не завжди роздивиться. Їх повно:
https://mkb-10.com/index.php?pid=4001
Схоже, що в DOGE Маск має не малу суму. А методи розкручування використовує під відповідну цільову аудиторію. Здогадувався, що при слабкому "виступі" курс може просісти, внаслідок перебільшених очікувань, але могли побачити легко і $1,2 за 1 DOGE, якби сказав щось інше. Просідання на 40% за добу - не слабо, але і ріст був весною шикарний.
Маск по силі віщає уже як голова ФРС, але доступно навіть для домогосподарки. Коли Маск скине монети і взагалі чи скидатиме - невідомо. Амбіції у людей з окремими розладами психіки бувають по силі "марсіанські". Але і кинути ці люди вміють шикарно. Подивіться на Мавроді. В тій тюрмі, де він сидів, у нього давно мав дах поїхати, а з нього як з гуся вода. А кинув же на мільярди красиво. І ледь не великомученик. Маси, якщо вміти загіпнотизувати, то самі на убой підуть, ще й різника богом наречуть.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:52

У старпьора на півшостого опускається... :|
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 05:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир over 4000!
Витаха
 
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