|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 тра, 2021 20:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что интересно,Вася на днях разродился видео про ЕОС,где ванговал возможнй рост до 95$ сравнивая и налаживая параллели с эфириум классик,с чем я,совершенно не могу согласиться,ибо проведя простейшие пареллели по капитализации данных монет,эфириум классик даже на максимуме в 180 баксов,был в районе грубо 20млрд...А у ЕОС сейчас,при 10$-капа почти 10...То есть,по Васиным подсчетам,ЕОС должен набрать почти 95млрд,что соответствует 4 строчке в маркете,после БНБ,из чего можно сделать вывод-Вася банальный пиз...бол и просто клоун.
Додано: Нед 09 тра, 2021 20:45
Да я Вас вообще не пойму,Вы чи продать,чи купить хотите..Определитесь уже наконец Если не слили по 12-13$-сидите уже...и ждите.
Додано: Нед 09 тра, 2021 21:01
Нее, я ж любитель 2..3% в день
вот по 9.33 зашел седня, по 10.30 даж не думал выходить
Теперь вот думаю выйте по 9.90 и перезайте по 7.96
Или уже не рыпаться?
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 09 тра, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 тра, 2021 21:01
Додано: Нед 09 тра, 2021 21:22
Все точно...Я вон больше года в лонге сижу по нему...Быстро-только кошки родятся.Все думают что я ярый приверженец ЕОСа...Так нет,разочарую Вас..Я в него зашел давно, как во многие монеты которые были в портфеле,но уже давно их нет...Никто ж не знал,что это вот чудо,будет 3 трижды рогами стучать о сопротивление 3.9 и пробьет его лишь с четвертого раза..Почти через год..И каждый раз,ты будешь на откатах увеличивать портфель в надежде что вот-вот это состоится...А потом прийдет время,когда уже ты станешь на принцип и будешь держать все вот это,до победного конца,потому что все вот это...отстает от всего рынка,как СССР от Америки в 80-х... Было бы счастье,да несчастье помогло Ни шагу назад...И размениваться на мелочи-уже поздно и опасно.Холд-всегда будет в плюсе,кто бы чего Вам ни говорил...Главное-откровенной фигни не напороть и не залетать на хаях.
Востаннє редагувалось osafly в Нед 09 тра, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 тра, 2021 21:22
Додано: Нед 09 тра, 2021 21:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
....работаем с половины
Додано: Нед 09 тра, 2021 21:50
Шизофреніків не завжди видно, а багато розладів і психіатр не завжди роздивиться. Їх повно:
Схоже, що в DOGE Маск має не малу суму. А методи розкручування використовує під відповідну цільову аудиторію. Здогадувався, що при слабкому "виступі" курс може просісти, внаслідок перебільшених очікувань, але могли побачити легко і $1,2 за 1 DOGE, якби сказав щось інше. Просідання на 40% за добу - не слабо, але і ріст був весною шикарний.
Маск по силі віщає уже як голова ФРС, але доступно навіть для домогосподарки. Коли Маск скине монети і взагалі чи скидатиме - невідомо. Амбіції у людей з окремими розладами психіки бувають по силі "марсіанські". Але і кинути ці люди вміють шикарно. Подивіться на Мавроді. В тій тюрмі, де він сидів, у нього давно мав дах поїхати, а з нього як з гуся вода. А кинув же на мільярди красиво. І ледь не великомученик. Маси, якщо вміти загіпнотизувати, то самі на убой підуть, ще й різника богом наречуть.
Додано: Пон 10 тра, 2021 05:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эфир over 4000!
Зараз переглядають цей форум: Витаха і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|