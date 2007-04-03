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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 тра, 2021 08:49
Как Вам вариант, вся доминация с битка уходит в эфир, часть топовых монет не пробивает хаи, и мы на 3 года уходим в медвежий рынок.
Единственное что смущает, должна же быть некая договоренность между создателями монет и биржами, по пробитию предыдущих хаев. Ведь если они не превысят свой АТН после 3 лет медвежьего рынка, то кто будет их покупать дальше на перспективу и холд.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 10:20
Patr1ot написав:
Как Вам вариант, вся доминация с битка уходит в эфир, часть топовых монет не пробивает хаи, и мы на 3 года уходим в медвежий рынок.
Единственное что смущает, должна же быть некая договоренность между создателями монет и биржами, по пробитию предыдущих хаев. Ведь если они не превысят свой АТН после 3 лет медвежьего рынка, то кто будет их покупать дальше на перспективу и холд.
Маніпулька зробить, що захоче. Можемо лише барабан крутити на полі буратин...
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Додано: Пон 10 тра, 2021 10:33
Patr1ot написав:
должна же быть некая договоренность между создателями монет и биржами
на ринку сотні бірж і тисячі монет
як ви собі це уявляєте, що ранкові колли в зумі?
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