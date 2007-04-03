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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2481248224832484
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:49

Как Вам вариант, вся доминация с битка уходит в эфир, часть топовых монет не пробивает хаи, и мы на 3 года уходим в медвежий рынок.

Единственное что смущает, должна же быть некая договоренность между создателями монет и биржами, по пробитию предыдущих хаев. Ведь если они не превысят свой АТН после 3 лет медвежьего рынка, то кто будет их покупать дальше на перспективу и холд.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:19

  Витаха написав:Эфир over 4000! Полный привет. Следующая остановка 4950. :evil:

Віталіка на нари за шахрайство! 8)
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:20

  Patr1ot написав:Как Вам вариант, вся доминация с битка уходит в эфир, часть топовых монет не пробивает хаи, и мы на 3 года уходим в медвежий рынок.

Единственное что смущает, должна же быть некая договоренность между создателями монет и биржами, по пробитию предыдущих хаев. Ведь если они не превысят свой АТН после 3 лет медвежьего рынка, то кто будет их покупать дальше на перспективу и холд.

Маніпулька зробить, що захоче. Можемо лише барабан крутити на полі буратин... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Patr1ot написав:должна же быть некая договоренность между создателями монет и биржами


на ринку сотні бірж і тисячі монет
як ви собі це уявляєте, що ранкові колли в зумі? :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:36

Компанія SpaceX Ілона Маска дозволила розрахуватися канадській Geometric Energy Corp. за запуск свого супутника криптовалютою Dogecoin.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
Заявка серйозна, але собаки втомились.
Поки це схоже на другий невеликий прокол за останні дві доби.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:01

Знову усіляке лайно через трубочку надувають, щоб лохів постригти. :|
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

эфир на 7000 целит, вплотную к битку, потом будет вытеснение битка на второе место

цена битка держится только на вере и бренде
цена эфира растет на спросе и применении
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:59

  Козак-характерник написав:Знову усіляке лайно через трубочку надувають, щоб лохів постригти. :|


КХ, а що по вашому "годні" монети

до речі Маск хоче собак на марсі...
і це буде по плану вже за 5 років :wink:
greenozon
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