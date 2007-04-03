Как Вам вариант, вся доминация с битка уходит в эфир, часть топовых монет не пробивает хаи, и мы на 3 года уходим в медвежий рынок.
Единственное что смущает, должна же быть некая договоренность между создателями монет и биржами, по пробитию предыдущих хаев. Ведь если они не превысят свой АТН после 3 лет медвежьего рынка, то кто будет их покупать дальше на перспективу и холд.
Patr1ot написав:Как Вам вариант, вся доминация с битка уходит в эфир, часть топовых монет не пробивает хаи, и мы на 3 года уходим в медвежий рынок.
Единственное что смущает, должна же быть некая договоренность между создателями монет и биржами, по пробитию предыдущих хаев. Ведь если они не превысят свой АТН после 3 лет медвежьего рынка, то кто будет их покупать дальше на перспективу и холд.
Маніпулька зробить, що захоче. Можемо лише барабан крутити на полі буратин...
Компанія SpaceX Ілона Маска дозволила розрахуватися канадській Geometric Energy Corp. за запуск свого супутника криптовалютою Dogecoin. https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe Заявка серйозна, але собаки втомились. Поки це схоже на другий невеликий прокол за останні дві доби.