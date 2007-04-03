Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин является крупнейшим держателем Shiba Inu (SHIB), клона мем-криптовалюты Dogecoin. На его публичном кошельке хранится 505 трлн SHIB — более 50% из предусмотренного квадриллиона монет.
Учитывая, что на момент написания цена Shiba Inu составляет $0,000026, Бутерин владеет активами более чем на $13 млрд.
phantom_systems написав:Если какой-то скам, выпущенный 3 дня назад, рисует капу больше 10 ярдов, это просто какой-то звездец и шизуха
Я ж кажу, що уху єлі... Пошлі по бєспрєдєлу... Що хочуть, то й малюють. Жонглюють цифрамі на моніторі, тільки щоб гроші вкрасти. Чую, що тема крітпти скоро похєріться...Так внаглу красти. Навіть не імітують торги. Тупо крадуть.