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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2482248324842485
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:14

  greenozon написав:Козак-характерник

для вас тут пропозиція на пів мілліона :)

https://www.binance.com/uk-UA/blog/4214 ... 00-000-UAH

Це лохотрон для буратін. Маніпулька вже не знає, як живі гроші від хомок витрусити.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:54

Пєдаліка на нари!

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин является крупнейшим держателем Shiba Inu (SHIB), клона мем-криптовалюты Dogecoin. На его публичном кошельке хранится 505 трлн SHIB — более 50% из предусмотренного квадриллиона монет.

Учитывая, что на момент написания цена Shiba Inu составляет $0,000026, Бутерин владеет активами более чем на $13 млрд.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:14

Если какой-то скам, выпущенный 3 дня назад, рисует капу больше 10 ярдов, это просто какой-то звездец и шизуха
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:48

  phantom_systems написав:Если какой-то скам, выпущенный 3 дня назад, рисует капу больше 10 ярдов, это просто какой-то звездец и шизуха

Я ж кажу, що уху єлі... :mrgreen: Пошлі по бєспрєдєлу... Що хочуть, то й малюють. Жонглюють цифрамі на моніторі, тільки щоб гроші вкрасти. Чую, що тема крітпти скоро похєріться...Так внаглу красти. Навіть не імітують торги. Тупо крадуть.

П.С. Лонгустів посмажили... :mrgreen:
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