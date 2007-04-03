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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 тра, 2021 20:14
Це лохотрон для буратін. Маніпулька вже не знає, як живі гроші від хомок витрусити....
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:54
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин является крупнейшим держателем Shiba Inu (SHIB), клона мем-криптовалюты Dogecoin. На его публичном кошельке хранится 505 трлн SHIB — более 50% из предусмотренного квадриллиона монет.
Учитывая, что на момент написания цена Shiba Inu составляет $0,000026, Бутерин владеет активами более чем на $13 млрд.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 22:14
Если какой-то скам, выпущенный 3 дня назад, рисует капу больше 10 ярдов, это просто какой-то звездец и шизуха
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phantom_systems
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Додано: Пон 10 тра, 2021 22:48
phantom_systems написав:
Если какой-то скам, выпущенный 3 дня назад, рисует капу больше 10 ярдов, это просто какой-то звездец и шизуха
Я ж кажу, що уху єлі...
Пошлі по бєспрєдєлу... Що хочуть, то й малюють. Жонглюють цифрамі на моніторі, тільки щоб гроші вкрасти. Чую, що тема крітпти скоро похєріться...Так внаглу красти. Навіть не імітують торги. Тупо крадуть.
П.С. Лонгустів посмажили...
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Додано: Пон 10 тра, 2021 23:07
За цими псячими криптовалютам немає нічого крім мемів. А меми недовговічні. Коли псяча крипта зійде на пси - то з її капіталізацією потягне біткоін та іншу нормальну крипту. Почнеться чергова криптозима. Але перед тим маски і бутеріни добренько зароблять на буратінах.
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Tegularius
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Додано: Пон 10 тра, 2021 23:30
Tegularius написав:
За цими псячими криптовалютам немає нічого крім мемів. А меми недовговічні. Коли псяча крипта зійде на пси - то з її капіталізацією потягне біткоін та іншу нормальну крипту. Почнеться чергова криптозима. Але перед тим маски і бутеріни добренько зароблять на буратінах.
Вполне возможнл, что следующая криптозима может начаться летом. Но тогда, возможно, она не продлится так долго.
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airmax78
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Додано: Пон 10 тра, 2021 23:39
airmax78 написав: Tegularius написав:
За цими псячими криптовалютам немає нічого крім мемів. А меми недовговічні. Коли псяча крипта зійде на пси - то з її капіталізацією потягне біткоін та іншу нормальну крипту. Почнеться чергова криптозима. Але перед тим маски і бутеріни добренько зароблять на буратінах.
Вполне возможнл, что следующая криптозима может начаться летом. Но тогда, возможно, она не продлится так долго.
Зима может затянуться, _обналичить_ 3 трлн мусора живыми деньгами даже частично не так просто.
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Zebra
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Додано: Пон 10 тра, 2021 23:52
амерфонда покатилась, за ней крипта типа и пошла. если на днях исправится - всё апять повторится сначала...
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чик
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Додано: Вів 11 тра, 2021 06:55
Так шо с ждемссс? Отскок деда или флет на недельку?
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Amethyst
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Додано: Вів 11 тра, 2021 08:52
Zebra написав:
эфир на 7000 целит, вплотную к битку, потом будет вытеснение битка на второе место
цена битка держится только на вере и бренде
цена эфира растет на спросе и применении
Вчерашний пролив показал что эфир отлично валится к битку. -8% за пару часов. Ничего нового.
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Витаха
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