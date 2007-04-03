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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:27
Витаха написав: Zebra написав:
эфир на 7000 целит, вплотную к битку, потом будет вытеснение битка на второе место
цена битка держится только на вере и бренде
цена эфира растет на спросе и применении
Вчерашний пролив показал что эфир отлично валится к битку. -8% за пару часов. Ничего нового.
В упор не вижу обвала эфира к битку
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:32
Amethyst написав:
Так шо с ждемссс? Отскок деда или флет на недельку?
Чем больше идет проторговка битка в районе 55к, тем стремительней будет сопля на 35к
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