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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2483248424852486
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:27

  Витаха написав:
  Zebra написав:эфир на 7000 целит, вплотную к битку, потом будет вытеснение битка на второе место

цена битка держится только на вере и бренде
цена эфира растет на спросе и применении

Вчерашний пролив показал что эфир отлично валится к битку. -8% за пару часов. Ничего нового.

В упор не вижу обвала эфира к битку
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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:32

  Amethyst написав:Так шо с ждемссс? Отскок деда или флет на недельку?

Чем больше идет проторговка битка в районе 55к, тем стремительней будет сопля на 35к
Zebra
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  #<1 ... 2483248424852486
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