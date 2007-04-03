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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:27
Витаха написав: Zebra написав:
эфир на 7000 целит, вплотную к битку, потом будет вытеснение битка на второе место
цена битка держится только на вере и бренде
цена эфира растет на спросе и применении
Вчерашний пролив показал что эфир отлично валится к битку. -8% за пару часов. Ничего нового.
В упор не вижу обвала эфира к битку
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Zebra
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:32
Amethyst написав:
Так шо с ждемссс? Отскок деда или флет на недельку?
Чем больше идет проторговка битка в районе 55к, тем стремительней будет сопля на 35к
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Zebra
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:36
Комфортно себя чувствую в шортиках биточка, ставка около 0% годовых. А знаете почему? Потому что никто не шортит биткоин. Как сказал КХ, шортистов ликвидировали как класс. А не стоит унывать. Поход на 35к - вопрос времени.
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Zebra
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:39
Zebra написав:
Поход на 35к - вопрос времени
Ничосибе
Пока я ждю на днях 1.75 по хриплому
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:40
Amethyst написав: Zebra написав:
Поход на 35к - вопрос времени
Ничосибе
Пока я ждю на днях 1.75 по хриплому
Рипл уже на 1.75 ходил, вы пропустили.
Теперь ему дорога на 0.75
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:41
Zebra написав:
Поход на 35к - вопрос времени.
да скорее бы уже, а патом 15...
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:46
Zebra написав:
Теперь ему дорога на 0.75
не можете наверняка ничего знать, токо предполагать...
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:57
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Додано: Вів 11 тра, 2021 11:34
Zebra написав:
Чем больше идет проторговка битка в районе 55к, тем стремительней будет сопля на 35к
Правильно, але уточню: "або трохи повільніший ріст на 70-80". Але якийсь час ще
Цифра Чет 22 кві, 2021 14:24 написав:
Вангую і надалі біток в межах 51 - 63.
Хоч інтуіція і досвід підказують, що це вже не так довго.
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