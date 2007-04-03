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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2483248424852486
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:27

  Витаха написав:
  Zebra написав:эфир на 7000 целит, вплотную к битку, потом будет вытеснение битка на второе место

цена битка держится только на вере и бренде
цена эфира растет на спросе и применении

Вчерашний пролив показал что эфир отлично валится к битку. -8% за пару часов. Ничего нового.

В упор не вижу обвала эфира к битку
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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:32

  Amethyst написав:Так шо с ждемссс? Отскок деда или флет на недельку?

Чем больше идет проторговка битка в районе 55к, тем стремительней будет сопля на 35к
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Комфортно себя чувствую в шортиках биточка, ставка около 0% годовых. А знаете почему? Потому что никто не шортит биткоин. Как сказал КХ, шортистов ликвидировали как класс. А не стоит унывать. Поход на 35к - вопрос времени.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Поход на 35к - вопрос времени

Ничосибе
Пока я ждю на днях 1.75 по хриплому :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:40

  Amethyst написав:
  Zebra написав:Поход на 35к - вопрос времени

Ничосибе
Пока я ждю на днях 1.75 по хриплому :wink:

Рипл уже на 1.75 ходил, вы пропустили.
Теперь ему дорога на 0.75
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Поход на 35к - вопрос времени.

да скорее бы уже, а патом 15...
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Теперь ему дорога на 0.75

не можете наверняка ничего знать, токо предполагать...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:57

Налоговая США обязала биржи раскрыть личности держателей криптовалюты и доходы за 5 лет.

https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/50950/nalogovaya-ssha-obyazala-birzhi-raskryt-lichnosti-derzhatelej-kriptovaljuty-i-dohody-za-5-let
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:34

  Zebra написав:Чем больше идет проторговка битка в районе 55к, тем стремительней будет сопля на 35к

Правильно, але уточню: "або трохи повільніший ріст на 70-80". Але якийсь час ще
  Цифра Чет 22 кві, 2021 14:24 написав:Вангую і надалі біток в межах 51 - 63.

Хоч інтуіція і досвід підказують, що це вже не так довго.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  kluychkooleg написав:и доходы за 5 лет.

... а расходы/убытки нуна будет раскрывать? :mrgreen:
Amethyst
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