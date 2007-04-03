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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:24
Налоги платят с доходов, а не убытков. Если несколько лет был в минусе, оставь его себе. За последний год вышел в плюс, поделись с дядей Сэмом. Правда, способов уклонения от уплаты этих налогов ещё много осталось.
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:45
Лана, лана. Вы чо никада налоговую скидку(возват налога) не оформляли за обучение или лечение? Собирайте квиташки ковидников
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:56
Я в курсе, что налоговая скидка и возврат налога -- это две большие разницы Но в оплоте всемирной демократии всё не так просто и радостно, как кажется издалека. Бидон сказал, что нужны деньги для стройки века, поэтому будут доить всех коров, в том числе на виртуально-криптовалютных лугах.
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:15
Дуже схоже, що старпьора зливають хвилями, але є ймовірність, що коли пропамплять всі альти, то порвуть шорти і всім шортунам старпьора, погнавши на 100 к. А потім вже остаточно почнуть ведмежий цикл.
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Цель: заставить хомяков слиться. Заставить всех поверить, что 300КУЕ невозможно в этом цикле. А самим набрать позиции по 55к. И я смотрю, что получается это довольно успешно. Уже и я не верю в выше 60К в обозримом будущем. А это значит что нас ждет ралли.
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:34
Перехай будет. Сейчас закончится загон в собачий и прочий мусор, после чего дед уйдёт в отрыв. Возможно, последний в этом году. Когда пропампят дно из топ 1000 альтов, тогда можно будет выходить в кэш полностью.
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:36
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