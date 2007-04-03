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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2485248624872488>
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:19

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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:24

  Amethyst написав:
  kluychkooleg написав:и доходы за 5 лет.

... а расходы/убытки нуна будет раскрывать? :mrgreen:

Налоги платят с доходов, а не убытков. Если несколько лет был в минусе, оставь его себе. За последний год вышел в плюс, поделись с дядей Сэмом. Правда, способов уклонения от уплаты этих налогов ещё много осталось.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:45

  phantom_systems написав:
  Amethyst написав:
  kluychkooleg написав:и доходы за 5 лет.

... а расходы/убытки нуна будет раскрывать? :mrgreen:

Налоги платят с доходов, а не убытков. Если несколько лет был в минусе, оставь его себе. За последний год вышел в плюс, поделись с дядей Сэмом. Правда, способов уклонения от уплаты этих налогов ещё много осталось.

Лана, лана. Вы чо никада налоговую скидку(возват налога) не оформляли за обучение или лечение? Собирайте квиташки ковидников :wink: :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:56

  Amethyst написав:
  phantom_systems написав:
  Amethyst написав:... а расходы/убытки нуна будет раскрывать? :mrgreen:

Налоги платят с доходов, а не убытков. Если несколько лет был в минусе, оставь его себе. За последний год вышел в плюс, поделись с дядей Сэмом. Правда, способов уклонения от уплаты этих налогов ещё много осталось.

Лана, лана. Вы чо никада налоговую скидку(возват налога) не оформляли за обучение или лечение? Собирайте квиташки ковидников :wink: :wink:

Я в курсе, что налоговая скидка и возврат налога -- это две большие разницы :) Но в оплоте всемирной демократии всё не так просто и радостно, как кажется издалека. Бидон сказал, что нужны деньги для стройки века, поэтому будут доить всех коров, в том числе на виртуально-криптовалютных лугах.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:15

Дуже схоже, що старпьора зливають хвилями, але є ймовірність, що коли пропамплять всі альти, то порвуть шорти і всім шортунам старпьора, погнавши на 100 к. А потім вже остаточно почнуть ведмежий цикл. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Цель: заставить хомяков слиться. Заставить всех поверить, что 300КУЕ невозможно в этом цикле. А самим набрать позиции по 55к. И я смотрю, что получается это довольно успешно. Уже и я не верю в выше 60К в обозримом будущем. А это значит что нас ждет ралли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:А это значит что нас ждет ралли.

..это качельки? Ну по +/-5% каждый день... Подходит, поехали :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:34

Перехай будет. Сейчас закончится загон в собачий и прочий мусор, после чего дед уйдёт в отрыв. Возможно, последний в этом году. Когда пропампят дно из топ 1000 альтов, тогда можно будет выходить в кэш полностью.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:36

  phantom_systems написав:Перехай будет. Сейчас закончится загон в собачий и прочий мусор, после чего дед уйдёт в отрыв. Возможно, последний в этом году. Когда пропампят дно из топ 1000 альтов, тогда можно будет выходить в кэш полностью.

фух, значит я пока не опоздал :wink:
Amethyst
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