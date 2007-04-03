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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2485248624872488
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

как вам эос? выстоял ешо и растёт вопреки...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:49

  чик написав:как вам эос? выстоял ешо и растёт вопреки...

да нагленько ведет себя: 3-9-5-6-13-9-11
а в феврале при малейшем шорохе падал в 2 раза :)
ждем 16?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:01

Amethyst
настолько непредсказуем, шо х.з. планирую начать слив лесенкой с 13 :roll:
чик
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:03

  Вкладчик1234 написав:Как тебе такое?

Токен Casper Network вырос за месяц на 128 000%

Поле буратін... :mrgreen:
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