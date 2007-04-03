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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42
как вам эос? выстоял ешо и растёт вопреки...
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чик
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Додано: Вів 11 тра, 2021 15:49
чик написав:
как вам эос? выстоял ешо и растёт вопреки...
да нагленько ведет себя: 3-9-5-6-13-9-11
а в феврале при малейшем шорохе падал в 2 раза
ждем 16?
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Amethyst
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:01
Amethyst
настолько непредсказуем, шо х.з. планирую начать слив лесенкой с 13
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чик
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:03
Вкладчик1234 написав:
Как тебе такое?
Токен Casper Network вырос за месяц на 128 000%
Поле буратін...
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