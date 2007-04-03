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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2486248724882489>
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

как вам эос? выстоял ешо и растёт вопреки...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:49

  чик написав:как вам эос? выстоял ешо и растёт вопреки...

да нагленько ведет себя: 3-9-5-6-13-9-11
а в феврале при малейшем шорохе падал в 2 раза :)
ждем 16?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:01

Amethyst
настолько непредсказуем, шо х.з. планирую начать слив лесенкой с 13 :roll:
чик
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:03

  Вкладчик1234 написав:Как тебе такое?

Токен Casper Network вырос за месяц на 128 000%

Поле буратін... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:17

  Вкладчик1234 написав:Как тебе такое?

Токен Casper Network вырос за месяц на 128 000%

а никак. надо немного разобраться в вопросе для начала. все кто покупал каспер на токенсейле коинлиста (я в том числе) пока никак его продать не могут. та цифра что светит, от балды по левым нескольким транзам.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:19

  чик написав:Amethyst
настолько непредсказуем, шо х.з. планирую начать слив лесенкой с 13 :roll:


Уже 13+! 4+ бакса за 4 часовую свечу.. Сливали??? Зря! Ничего непредсказуемого,все как раз таки по плану.Надеюсь вчера все кто хотел не проипали свою возможность войти на уровнях о которых писал и предупреждал.Успел часть запланированного откупить...Ниже не дали,проторговку ниже 9 тоже не дали,у китов судя по всему на него планы появились..Опять застали врасплох таким сумасшедшим ростом-специально естественно,чтоб не откупали его такие как мы.Сливать по 13,думаю весьма опрометчивое решение теперь,может удивить реально,с такими закидонами и такой скоростью,ничего не помешает потестировать 20+ весьма скоро,а как разгрузят хомяковую ликвидность в портфелях,забросят его еще дальше чем Вы можете себе представить.Не для того его больше двух лет скупали и гнобили,валяя в грязи,чтоб распродать на нищенских 13-15 баксах ...

Еще раз пишу последний раз для тех кто не в танке..Осталась еще одна монета старичок не показавшая роста,такая же как и ЕОС и весьма опаздывает за всем рынком-ONT. Если дадут по деду коррекцию дальше,после этого отскока,если конечно это не рост- в район 2 бакса,следует обратить внимание и добирать в портфель,цели на 4+ и 6+ минимальные,но весьма реальны,особо усидчивые смогут и до 8-9 додержать,в район прошлого хая..Но будет ли дальнейшая коррекция в район 50-51 по деду?? Вопрос..

Зебра вон больше месяца твердит о 35...и если долго повторять,оно конечно прийдет-рано или поздно(может в августе :mrgreen: )
"Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага"(биткоина)- Конфуций или Лао-цзы,не помню чья фраза.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:31

osafly
Плюсую. Эос по цене 50$? Легко. Вопрос во времени.
А памп вызван вот этим -Block.one (разработчик EOS) планирует запустить криптовалютную биржу Bullish, обеспечив финансирование на 10 млрд долларов
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:36

14. Еос через трубочку надули... :| Сиджу в троні. Тому маніпулька його не надуває.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:37

  Козак-характерник написав:14. Еос через трубочку надули... :| Сиджу в троні. Тому маніпулька його не надуває.

ля-ля-ля, ЭОС -- тополя :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:43

  Patr1ot написав:osafly
Плюсую. Эос по цене 50$? Легко. Вопрос во времени.
А памп вызван вот этим -Block.one (разработчик EOS) планирует запустить криптовалютную биржу Bullish, обеспечив финансирование на 10 млрд долларов


Отличная инфа! Спасибо.Вот оказывается где "собака порылась" :lol: Ребятам нужно срочно капусты нашинковать на финансирование и открытие новой торговой площадки!! Эврика! Ну,теперь его реально пампить будут не по детски.Думаю "день открытых дверей" и коррекций по 50% с пиков-окончен,скорее все с точностью да наоборот,глядя чего он сегодня вытворяет.Корректироваться если и будет,то не с такими дисконтами.Я же как и говорил,выше 9 перезаходить и добирать больше позы-не планирую...Теперь уже все.Летим и держим!Время в запасе еще есть..Рост будет,возможно через коррекцию,но продолжится однозначно.
osafly
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