Додано: Вів 11 тра, 2021 18:19

чик написав: Amethyst

настолько непредсказуем, шо х.з. планирую начать слив лесенкой с 13 настолько непредсказуем, шо х.з. планирую начать слив лесенкой с 13

Уже 13+! 4+ бакса за 4 часовую свечу.. Сливали??? Зря! Ничего непредсказуемого,все как раз таки по плану.Надеюсь вчера все кто хотел не проипали свою возможность войти на уровнях о которых писал и предупреждал.Успел часть запланированного откупить...Ниже не дали,проторговку ниже 9 тоже не дали,у китов судя по всему на него планы появились..Опять застали врасплох таким сумасшедшим ростом-специально естественно,чтоб не откупали его такие как мы.Сливать по 13,думаю весьма опрометчивое решение теперь,может удивить реально,с такими закидонами и такой скоростью,ничего не помешает потестировать 20+ весьма скоро,а как разгрузят хомяковую ликвидность в портфелях,забросят его еще дальше чем Вы можете себе представить.Не для того его больше двух лет скупали и гнобили,валяя в грязи,чтоб распродать на нищенских 13-15 баксах ...Еще раз пишу последний раз для тех кто не в танке..Осталась еще одна монета старичок не показавшая роста,такая же как и ЕОС и весьма опаздывает за всем рынком-ONT. Если дадут по деду коррекцию дальше,после этого отскока,если конечно это не рост- в район 2 бакса,следует обратить внимание и добирать в портфель,цели на 4+ и 6+ минимальные,но весьма реальны,особо усидчивые смогут и до 8-9 додержать,в район прошлого хая..Но будет ли дальнейшая коррекция в район 50-51 по деду?? Вопрос..Зебра вон больше месяца твердит о 35...и если долго повторять,оно конечно прийдет-рано или поздно(может в августе"Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага"(биткоина)- Конфуций или Лао-цзы,не помню чья фраза.