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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2486248724882489
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Летим и держим!

блин, я в Рипле застрял...
шо, вылазить полюбэ и перезаходить в ЭОС?
или таки погулять денька два и на очередной корекции дето на 11 и зайти?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Уже 13+! 4+ бакса за 4 часовую свечу.. Сливали??? Зря!

"слил" на 30 баксов па 13 и на столько же па 14 :) спс за инфу - учту...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:47

  osafly написав:
  Patr1ot написав:osafly
Плюсую. Эос по цене 50$? Легко. Вопрос во времени.
А памп вызван вот этим -Block.one (разработчик EOS) планирует запустить криптовалютную биржу Bullish, обеспечив финансирование на 10 млрд долларов


Отличная инфа! Спасибо.Вот оказывается где "собака порылась" :lol: Ребятам нужно срочно капусты нашинковать на финансирование и открытие новой торговой площадки!! Эврика! Ну,теперь его реально пампить будут не по детски.Думаю "день открытых дверей" и коррекций по 50% с пиков-окончен,скорее все с точностью да наоборот,глядя чего он сегодня вытворяет.Корректироваться если и будет,то не с такими дисконтами.Я же как и говорил,выше 9 перезаходить и добирать больше позы-не планирую...Теперь уже все.Летим и держим!Время в запасе еще есть..Рост будет,возможно через коррекцию,но продолжится однозначно.

Вот только есть один момент - биток угрожающе завис на 55к и скорее всего польется рано или поздно. Куда полетит EOS - каждому понятно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:56

  Козак-характерник написав:14. Еос через трубочку надули... :| Сиджу в троні. Тому маніпулька його не надуває.


Казак,ты не в Троне сидишь,ты сидишь в танке :mrgreen: :mrgreen:
Тут столько инфы люди дают,что я писал по монетам,а ты со своим Троном. Ты разве не знал,что манипули,это те-кто владеет EOSом :lol: Тут полфорума манипулей,а ты на Трон рукоблудишь,развратник :mrgreen:

  osafly написав:Еще раз пишу последний раз для тех кто не в танке..Осталась еще одна монета старичок не показавшая роста,такая же как и ЕОС и весьма опаздывает за всем рынком-ONT.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:58

  Zebra написав:Вот только есть один момент - биток угрожающе завис на 55к и скорее всего польется рано или поздно


Аккумуляция перед финальным аккордом нынешнего бычьего ралли. Громким финальным аккордом! ИМХО
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Вот только есть один момент

Корефан поменялся на Кефир
Деда задвинули на запасной
https://ibb.co/vPMpJHk
..... летим 2zeμn :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:13

  Zebra написав:Вот только есть один момент - биток угрожающе завис на 55к и скорее всего польется рано или поздно. Куда полетит EOS - каждому понятно.


Зебра,Вы преподносите коррекцию как Армагедон...очевидно потому,что не торгуете альтами и не холдите их..Для меня коррекция на растущем рынке-шанс перезайти,потому что надеюсь,рост еще будет,пусть и через коррекцию....Либо прям сейчас начнется.Я Вам еще в декабре говорил в аналогичной ситуации почему...Так вот,как тогда-потому,так и сейчас-потому,не мне Вам объяснять.. Пусть падает,у меня все готово к этому...Я даже этого жду,глядя на графики...когда уже..
osafly
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