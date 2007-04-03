Patr1ot написав:osafly Плюсую. Эос по цене 50$? Легко. Вопрос во времени. А памп вызван вот этим -Block.one (разработчик EOS) планирует запустить криптовалютную биржу Bullish, обеспечив финансирование на 10 млрд долларов
Отличная инфа! Спасибо.Вот оказывается где "собака порылась" Ребятам нужно срочно капусты нашинковать на финансирование и открытие новой торговой площадки!! Эврика! Ну,теперь его реально пампить будут не по детски.Думаю "день открытых дверей" и коррекций по 50% с пиков-окончен,скорее все с точностью да наоборот,глядя чего он сегодня вытворяет.Корректироваться если и будет,то не с такими дисконтами.Я же как и говорил,выше 9 перезаходить и добирать больше позы-не планирую...Теперь уже все.Летим и держим!Время в запасе еще есть..Рост будет,возможно через коррекцию,но продолжится однозначно.
Вот только есть один момент - биток угрожающе завис на 55к и скорее всего польется рано или поздно. Куда полетит EOS - каждому понятно.
Козак-характерник написав:14. Еос через трубочку надули... Сиджу в троні. Тому маніпулька його не надуває.
Казак,ты не в Троне сидишь,ты сидишь в танке Тут столько инфы люди дают,что я писал по монетам,а ты со своим Троном. Ты разве не знал,что манипули,это те-кто владеет EOSом Тут полфорума манипулей,а ты на Трон рукоблудишь,развратник
osafly написав:Еще раз пишу последний раз для тех кто не в танке..Осталась еще одна монета старичок не показавшая роста,такая же как и ЕОС и весьма опаздывает за всем рынком-ONT.
Zebra написав:Вот только есть один момент - биток угрожающе завис на 55к и скорее всего польется рано или поздно. Куда полетит EOS - каждому понятно.
Зебра,Вы преподносите коррекцию как Армагедон...очевидно потому,что не торгуете альтами и не холдите их..Для меня коррекция на растущем рынке-шанс перезайти,потому что надеюсь,рост еще будет,пусть и через коррекцию....Либо прям сейчас начнется.Я Вам еще в декабре говорил в аналогичной ситуации почему...Так вот,как тогда-потому,так и сейчас-потому,не мне Вам объяснять.. Пусть падает,у меня все готово к этому...Я даже этого жду,глядя на графики...когда уже..
Patr1ot написав:osafly Плюсую. Эос по цене 50$? Легко. Вопрос во времени. А памп вызван вот этим -Block.one (разработчик EOS) планирует запустить криптовалютную биржу Bullish, обеспечив финансирование на 10 млрд долларов
Украина не может уже год от МВФ привлечь даже $1 млрд, а тут какая то команда из десятка человек собирается привлечь финансирование в $10 млрд? EOS'у срочно лететь на перехай.