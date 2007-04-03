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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2487248824892490
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:51

  Zebra написав:
  Patr1ot написав:osafly
Плюсую. Эос по цене 50$? Легко. Вопрос во времени.
А памп вызван вот этим -Block.one (разработчик EOS) планирует запустить криптовалютную биржу Bullish, обеспечив финансирование на 10 млрд долларов

Украина не может уже год от МВФ привлечь даже $1 млрд, а тут какая то команда из десятка человек собирается привлечь финансирование в $10 млрд? EOS'у срочно лететь на перехай.


Прочитал новость на Блумберге только что в деталях...Там интернациональная команда инвесторов что называется сбросилась деньгами,немцы,Гонконг,какие то финансисты,фонды-для основания биржи.EOS влаживает что то около 100млн деньгами и токенов на какую то сумму,уже забыл,прочел и забыл цифры...Эту бы новость пару месяцев назад.Потому и полетел как подорваный..Изобразили бы что то на подобие ETC,было бы реально круто :lol: Хотя бы половину цены 8)
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:52

  Zebra написав:
  Patr1ot написав:osafly
Плюсую. Эос по цене 50$? Легко. Вопрос во времени.
А памп вызван вот этим -Block.one (разработчик EOS) планирует запустить криптовалютную биржу Bullish, обеспечив финансирование на 10 млрд долларов

Украина не может уже год от МВФ привлечь даже $1 млрд, а тут какая то команда из десятка человек собирается привлечь финансирование в $10 млрд? EOS'у срочно лететь на перехай.


надо Украине создать свой токен. может привлечем кучу денег мировых криптохомячков на отдачу попередних долгов, а потом - будет, как будет, "рыночек все порешает" :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:53

  Козак-характерник написав:EOS смажуть лонгустів. :|


Абы не чпокали :lol: Вылазь с танка тебе говорю :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:12

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:EOS смажуть лонгустів. :|


Абы не чпокали :lol: Вылазь с танка тебе говорю :mrgreen:

Ні. Сиджу в троні. Я вже цю западлянку від маніпуля знаю.Як тільки продам, то одразу полетить на Місяць. :mrgreen: Скакати з одного лайна в інше - гибла справа. Терпіння. І трон полетить. Поки потихеньку примножаю його, торгуючи в парі з старпьором.

П.С. Зайшо ще в WIN.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:25

  Козак-характерник написав:
П.С. Зайшо ще в WIN.


У меня вчера первый ордер по нему сработал на 0.00102..Думаю еще будет корректироваться,набирать планирую в пределах 0.0007-0.00096,если дадут.Тоже обратил внимание на него-хорошо ходит,приличная капа ежедневно,нормально уже скорректировался,до этого ним не торговал.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Вот только есть один момент - биток угрожающе завис на 55к и скорее всего польется рано или поздно. Куда полетит EOS - каждому понятно.

рано или поздно и скорее всего то таке :roll:
а накуя тода шортить биток, если уверен, шо эфир буде па 7т. и заменит его. не логичнее и надёжнее взять тода в лонг эфир или рассчитываешь взять дешевле на падении битка :?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:44

Хорошо, что весь Эос позавчера не продал.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:45

  чик написав:
  Zebra написав:Вот только есть один момент - биток угрожающе завис на 55к и скорее всего польется рано или поздно. Куда полетит EOS - каждому понятно.

рано или поздно и скорее всего то таке :roll:
а накуя тода шортить биток, если уверен, шо эфир буде па 7т. и заменит его. не логичнее и надёжнее взять тода в лонг эфир или рассчитываешь взять дешевле на падении битка :?

Рассчитываю на коррекцию в паре ETH/BTC на проливе битка, потом тренд эфира продолжится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 22:19

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:
П.С. Зайшо ще в WIN.


У меня вчера первый ордер по нему сработал на 0.00102..Думаю еще будет корректироваться,набирать планирую в пределах 0.0007-0.00096,если дадут.Тоже обратил внимание на него-хорошо ходит,приличная капа ежедневно,нормально уже скорректировался,до этого ним не торговал.

А я до трона його торгую. Нещодавно звернув увагу на цей шлак. :)
Козак-характерник
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