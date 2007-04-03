Patr1ot написав:osafly Плюсую. Эос по цене 50$? Легко. Вопрос во времени. А памп вызван вот этим -Block.one (разработчик EOS) планирует запустить криптовалютную биржу Bullish, обеспечив финансирование на 10 млрд долларов
Украина не может уже год от МВФ привлечь даже $1 млрд, а тут какая то команда из десятка человек собирается привлечь финансирование в $10 млрд? EOS'у срочно лететь на перехай.
Прочитал новость на Блумберге только что в деталях...Там интернациональная команда инвесторов что называется сбросилась деньгами,немцы,Гонконг,какие то финансисты,фонды-для основания биржи.EOS влаживает что то около 100млн деньгами и токенов на какую то сумму,уже забыл,прочел и забыл цифры...Эту бы новость пару месяцев назад.Потому и полетел как подорваный..Изобразили бы что то на подобие ETC,было бы реально круто Хотя бы половину цены
Patr1ot написав:osafly Плюсую. Эос по цене 50$? Легко. Вопрос во времени. А памп вызван вот этим -Block.one (разработчик EOS) планирует запустить криптовалютную биржу Bullish, обеспечив финансирование на 10 млрд долларов
Украина не может уже год от МВФ привлечь даже $1 млрд, а тут какая то команда из десятка человек собирается привлечь финансирование в $10 млрд? EOS'у срочно лететь на перехай.
надо Украине создать свой токен. может привлечем кучу денег мировых криптохомячков на отдачу попередних долгов, а потом - будет, как будет, "рыночек все порешает"
Ні. Сиджу в троні. Я вже цю западлянку від маніпуля знаю.Як тільки продам, то одразу полетить на Місяць. Скакати з одного лайна в інше - гибла справа. Терпіння. І трон полетить. Поки потихеньку примножаю його, торгуючи в парі з старпьором.
У меня вчера первый ордер по нему сработал на 0.00102..Думаю еще будет корректироваться,набирать планирую в пределах 0.0007-0.00096,если дадут.Тоже обратил внимание на него-хорошо ходит,приличная капа ежедневно,нормально уже скорректировался,до этого ним не торговал.
Zebra написав:Вот только есть один момент - биток угрожающе завис на 55к и скорее всего польется рано или поздно. Куда полетит EOS - каждому понятно.
рано или поздно и скорее всего то таке а накуя тода шортить биток, если уверен, шо эфир буде па 7т. и заменит его. не логичнее и надёжнее взять тода в лонг эфир или рассчитываешь взять дешевле на падении битка
Zebra написав:Вот только есть один момент - биток угрожающе завис на 55к и скорее всего польется рано или поздно. Куда полетит EOS - каждому понятно.
рано или поздно и скорее всего то таке а накуя тода шортить биток, если уверен, шо эфир буде па 7т. и заменит его. не логичнее и надёжнее взять тода в лонг эфир или рассчитываешь взять дешевле на падении битка
Рассчитываю на коррекцию в паре ETH/BTC на проливе битка, потом тренд эфира продолжится.
У меня вчера первый ордер по нему сработал на 0.00102..Думаю еще будет корректироваться,набирать планирую в пределах 0.0007-0.00096,если дадут.Тоже обратил внимание на него-хорошо ходит,приличная капа ежедневно,нормально уже скорректировался,до этого ним не торговал.
А я до трона його торгую. Нещодавно звернув увагу на цей шлак.