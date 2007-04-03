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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2488248924902491
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 01:41

  osafly написав:EOC судя по всему,скоро снова вернется на 10..как только деда даст заднюю.Шпиль на графике приличный вырисовался и в этом ничего хорошего нет,интересно как закроется дневка через несколько часов.Рост был слишком искусственный и неадекватный.На 4 часовике,пожалуй впервые вижу рост +50+% на монетах из первых десятков...

А я вот хорошо помню, как несколько месяцев назад обладатели Эоса в этой теме сильно расстраивались, что вот всё быстро растет, а Эос тормозит и не радует :lol: . Он 3 с копейками тогда стоил.
Tegularius
 
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