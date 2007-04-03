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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 01:41
osafly написав:
EOC судя по всему,скоро снова вернется на 10..как только деда даст заднюю.Шпиль на графике приличный вырисовался и в этом ничего хорошего нет,интересно как закроется дневка через несколько часов.Рост был слишком искусственный и неадекватный.На 4 часовике,пожалуй впервые вижу рост +50+% на монетах из первых десятков...
А я вот хорошо помню, как несколько месяцев назад обладатели Эоса в этой теме сильно расстраивались, что вот всё быстро растет, а Эос тормозит и не радует
. Он 3 с копейками тогда стоил.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 05:11
Ну т.е. все расцвело на х10, значит и ЭОС ждём-с под 30 )
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